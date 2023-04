https://sputniknews.lat/20230415/fiscalia-confirma-sentencia-contra-tres-integrantes-del-movimiento-guevarista-de-ecuador-1138198195.html

Fiscalía confirma sentencia contra tres integrantes del Movimiento Guevarista de Ecuador

QUITO (Sputnik) — Tres integrantes del izquierdista Movimiento Guevarista Tierra y Libertad fueron sentenciados entre los nueve procesados por el delito de... 15.04.2023

américa latina

venezuela

ecuador

interpol

"Con base en las pruebas de la Fiscalía, los jueces resolvieron que Omar (Campoverde) es autor del delito y lo sentenciaron a 16 años de prisión. En tanto Carlos (Caiza) recibió la pena de 13 años como coautor y Gabriela (Gallardo) fue sentenciada a cinco años y cuatro meses como cómplice", señaló la FGE en una nota de prensa. Según la FGE, la jueza Ana Elizabeth Hidalgo probó la existencia del delito a través de 38 testimonios, incluidos los de varias víctimas. Las pericias, según la Fiscalía, señalaron que estos sentenciados coordinaron acciones para llevar a las víctimas hasta Arauca, en Venezuela, para entregarlas a alias 'El Paisa', al mando del grupo disidente denominado Segunda Marquetalia. Los nueve involucrados en este delito fueron arrestados en mayo de 2022, en un operativo en las provincias de Imbabura, Pichincha y El Oro. Sin embargo, los implicados consideran un "montaje judicial" en la persecución contra los movimientos sociales y políticos. El Comité Los Hijos e Hijas de Mayo, de familiares, amigos y activistas en defensa de la causa de los guevaristas, denunció que durante las audiencias hubo presencia en la sala de funcionarios estadounidenses acompañados por el fiscal subrogante José Reynaldo Córdoba, lo cual calificaron de una intromisión en la justicia y de presión sobre los jueces a cargo del fallo. En declaraciones previas a la sentencia, tanto Gallardo como Campoverde y Caiza dijeron a la Agencia Sputnik que se ha forjado un "falso positivo" en su contra y que los 12 policías que le dieron seguimiento no emitieron acusaciones en contra de ellos por presuntos delitos. Tras conocerse la sentencia, Ernesto Flores, vocero del Movimiento Guevarista, afirmó que a sus integrantes "no les van a humillar, no les van a intimidar" y afirmó que van a luchar "hasta el último respiro para que en este país haya dignidad, justicia social, para que el pueblo y los trabajadores tengan lo que se merecen, lo que son sus derechos". El Movimiento Guevarista surgió hace dos décadas como un colectivo voluntario de ciudadanos que apoyan en la formación y capacitación política y actualmente realizan otras actividades sociales en su sede, con una biblioteca, un comedor popular y funciones de promoción cultural.

