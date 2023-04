https://sputniknews.lat/20230415/jeff-la-startup-espanola-que-recibio-83-millones-de-euros-pero-lleva-meses-sin-pagar-salarios-1138188733.html

Jeff, la 'startup' española que recibió 83 millones de euros, pero lleva meses sin pagar salarios

La startup española Jeff fue acusada de no pagarle el sueldo a sus trabajadores durante varios meses, incluso luego de recibir 83 millones de euros por motivos... 15.04.2023, Sputnik Mundo

españa

🏛️ compañías

deuda

explotación laboral

Después de ocho meses de impago de los salarios por parte de la empresa, todo parecía que la situación iba a remediarse en un tiempo cercano, sobre todo, en vista del cierre del giro de financiamiento que se produjo en febrero. A pesar de ello, los trabajadores perjudicados todavía no han recibido sus ingresos. Los fondos que han participado de esta transacción son DXVentures, Clean Ventures, Stelac o Prism y socios existentes como Nalpa o Alcor. Sin embargo, a esta ampliación de capital se le debe agregar otra que fue realizada con anterioridad por la suma de 40 millones de euros. La inyección de nuevos recursos, a partir de un comunicado de Jeff, tiene como objetivo "continuar con su visión de democratizar el emprendimiento". Teniendo como objetivo lograr mejorar la rentabilidad durante el año 2023 y para ello se proponen ser la mayor compañía del mundo en lavandería y en otros ámbitos. Algunos de los motivos de las complicaciones económicas que ha tenido la empresa en varios países, de los 35 en los que presta sus servicios, se debería a la pandemia por COVID-19. La coyuntura del momento obligó a que a mediados de 2021 la empresa despidiera a 100 trabajadores, quedando solo 300.No obstante, el reciente capital entrega nuevas posibilidades de recuperación y crecimiento.Además, Gómez ha asegurado que el capital que la compañía ha recibido le permitirá restablecer su liderazgo e incentivar a otros por medio de sus productos a emprender. Conforme a otra entrevista, la dirección de la startup ya habría establecido una fecha para solventar el pago de las nóminas, esta sería durante el mes de febrero, período en el que se pretende liquidar cualquier deuda que ellos tengan con sus empleados y proveedores. No obstante, pasados ya varios meses desde entonces, los empleados denuncian que las deudas aún no han sido solventadas, y ahora la startup planea el despido del otro 20% de la plantilla. La empresa valenciana empezó ofreciendo servicios de lavandería a domicilio, pero se ha ido expandiendo hasta ofrecer otros tipos de prestaciones dentro de una misma aplicación, tales como, peluquería, ejercicio, meditación o una cafetería. Asimismo, la firma pone a disposición un sistema dirigido a los emprendedores que se llama Business in a Box, el cual es un software que ayuda a gestionar de manera inteligente un negocio y a financiarlos con la ayuda de una red de franquicias de prestamistas presentes en la plataforma. De acuerdo, con su propio sitio web existen más de 2.000 contratos firmados.

🏛️ compañías, deuda, explotación laboral