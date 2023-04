https://sputniknews.lat/20230415/la-carcel-mas-peligrosa-de-ecuador-como-un-argentino-diseno-la-penitenciaria-del-litoral-1138175610.html

La cárcel más peligrosa de Ecuador: cómo un argentino diseñó la Penitenciaría del Litoral

15.04.2023

La Penitenciaría del Litoral es considerada la cárcel más peligrosa del Ecuador y está ubicada en la zona norte de Guayaquil, dentro de un complejo penitenciario que incluye la prisión de máxima seguridad conocida como La Roca, en la cual fueron asesinados tres internos el pasado 4 de abril.En el recinto presidiario más grande del país, la violencia no cesa. El 12 de abril las autoridades del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de Ecuador (SNAI) comunicaron el hallazgo de seis personas privadas de libertad ahorcadas al interior del pabellón cinco del Litoral.El 13 de abril, tres guardias fueron asesinadas mientras almorzaban frente al complejo carcelario. Y en la tarde del 14 de abril se reportó un tiroteo y explosiones en el interior del Litoral, situación que motivó la evacuación del personal. Los primeros reportes indican que hubo al menos tres heridos.La violencia que se expresa con gran brutalidad en los recintos carcelarios de Ecuador, con especial énfasis en Guayaquil, está relacionada a la creciente actividad de pandillas que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas provenientes de Colombia con destino a EEUU y Europa, y llevan al enfrentamiento a las cárceles.De acuerdo con cifras del sistema penitenciario ecuatoriano, en 2021 316 internos fueron asesinados, mientras que en 2022 la cifra llegó a 130 homicidios.En noviembre de 2022 un motín en el Litoral arrojó un saldo de 10 internos fallecidos, mientras que aún no se terminan de esclarecer las circunstancias en las que 126 reos fueron acribillados por otros internos en el motín de septiembre de 2021, considerada la masacre carcelaria más grande de Ecuador, que desencadenó una serie de levantamientos en penitenciarías del país.No obstante, la concepción de la Penitenciaría del Litoral a mediados del siglo pasado contemplaba una cárcel modelo que mejorara las condiciones de vida de la población carcelaria, las cuales eran consideradas hasta entonces "infrahumanas".58 años de la penitenciaríaEn 1954, el presidente ecuatoriano José María Velasco ordenó la construcción de un moderno recinto penitenciario para la ciudad de Guayaquil, durante su tercer mandato presidencial (1952-1956).El recinto, el más grande del Ecuador en la actualidad tras sus reformas en 2015, fue diseñado y construido bajo la asesoría del director nacional de Institutos Penales de Argentina Roberto Pettinato. Nombrado en su cargo por Juan Domingo Perón (1946-1955, 1973-1974), Pettinato se mantuvo en el cargo hasta el golpe de Estado del general Eduardo Lonardi, conocido como la Revolución Libertadora de septiembre de 1955.Pettinato fue convocado por el Gobierno ecuatoriano para el diseño de la prisión más importante del país. El recinto fue construido bajo el paradigma de la rehabilitación por sobre el castigo, posición que Pettinato defendió incluso como miembro del Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, que concluyó con la aprobación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos."Con el objetivo de asesorar en la construcción de la Penitenciaría del Litoral (...) Pettinato 'exportó' algunas de sus creaciones, implementadas en las prisiones argentinas", señala la investigación de Jorge Núñez Penitenciarismo justicialista for export.La nueva prisión "tendría como enfoque el rehabilitar a los reclusos y no castigarlos, por lo que contaría con canchas de fútbol y básquet, además de celdas con luz natural y una escuela con salón de actos", subraya Núñez.Pettinato brindó asesoramiento técnico como "experto penitenciario", seleccionó los terrenos para el emplazamiento de la penitenciaría y cómo se construyó. Asimismo se le pidió que "estableciera la Escuela Penitenciaria para formar a los futuros oficiales", explica Nuñez.

