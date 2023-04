https://sputniknews.lat/20230415/la-universidad-nacional-autonoma-de-mexico-ya-podra-anular-titulos-y-grados-academicos--1138170032.html

La Universidad Nacional Autónoma de México ya podrá anular títulos y grados académicos

Desde este 14 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya cuenta con legislación vigente que le permite anular títulos y grados académicos... 15.04.2023, Sputnik Mundo

"La Universidad Nacional puede ya anular, a partir de este día, exámenes, títulos y grados de alumnos y alumnas que no hayan cumplido a cabalidad los requerimientos para hacerse merecedores de los mismos. Las reformas a la legislación incluyen a egresados", apuntó la escuela pública de estudios profesionales más importantes del país en un comunicado. La UNAM modificó diversos artículos de su legislación relacionados con los mecanismos para garantizar la autoría original de los trabajos académicos que presentan los alumnos de licenciatura y posgrado para obtener el grado. De esta manera, serán los consejos técnicos o comités académicos los que determinen los mecanismos para garantizar que se cumpla con la integridad y honestidad académicas. Para otorgar el título profesional, la persona interesada deberá haber acreditado todas las asignaturas o módulos del plan de estudios respectivo y haber cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos que establecen las opciones de titulación aprobadas por las autoridades universitarias. Además, será necesario suscribir la protesta de integridad y honestidad académica y profesional. Las nuevas medidas tienen el propósito de "dar el debido reconocimiento a la autoría intelectual", lo que significa que "los trabajos escritos deben realizarse con estricto rigor académico", señaló la UNAM. Estas modificaciones entran en vigor poco después del escándalo de la ministra mexicana Yasmín Esquivel, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura y su tesis doctoral. Sin embargo, la jurista negó categóricamente haber copiado sus trabajos de titulación. A finales de diciembre de 2022, el periodista e investigador Guillermo Sheridan publicó un reportaje en el medio Latinus, opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que acusó la identificación del plagio en el caso de la investigación de licenciatura.La tesis, presentada en 1987 en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores (FES) y localizada en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se titula Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A, con la que la hoy ministra de la Suprema Corte obtuvo su licenciatura en derecho por la UNAM.Luego, en febrero 2023, la ministra Esquivel fue señalada por un segundo plagio: el de su tesis doctoral presentada ante la Universidad Anáhuac, de carácter privado. Esto sucedió mientras las autoridades de la UNAM analizaban la tesis de licenciatura de la jurista, tras lo que concluyeron que se trata de una "copia sustancial de la original". Con todo, la normatividad universitaria no contaba con los mecanismos para invalidar el título de la ministra, quien no fue sancionada ni perdió su condición de licenciada. Esquivel figuraba como la próxima ministra presidenta del máximo tribunal del país, tras la salida del ministro Arturo Zaldívar. Sin embargo, en el cargo fue elegida la ministra Norma Piña.

