¿Podría la fuga de documentos del Pentágono ser la gotera que hundirá el buque de EEUU?

¿Podría la fuga de documentos del Pentágono ser la gotera que hundirá el buque de EEUU?

La filtración de los documentos del Pentágono sugiere que el barco ucraniano se hunde, escribió el columnista de 'The American Conservative', Bradley Devlin. 15.04.2023, Sputnik Mundo

En su artículo, recordaba la frase atribuida a Benjamin Franklin: "Una pequeña gotera hundirá un gran barco". Devlin aconsejó a los políticos estadounidenses que se tomaran en serio esta sabiduría.Tomando estos hechos en cuenta, el autor del artículo indica que los gastos de EEUU en Ucrania ya han alcanzado enormes niveles.El columnista hace hincapié en que los datos clasificados filtrados de agencias de inteligencia estadounidenses sostienen que Ucrania puede "quedarse significativamente corta" en sus ambiciones para la contraofensiva. En este sentido, destaca que la evaluación de EEUU de capacidades ucranianas demuestra que los esfuerzos de Ucrania para movilizar a la población y para adquirir municiones y equipos, que casi en su totalidad son proporcionados por los países occidentales, podrían provocar "un déficit en la generación y el suministro de fuerzas", lo que llevará solo a "ganancias territoriales modestas", cita Devlin.Asimismo, el vicepresidente del Centro para la Renovación de América, Dan Caldwell, declaró al periódico que la información difundida aporta más pruebas de que EEUU no es capaz de mantener su actual nivel de apoyo militar a Ucrania durante un largo periodo de tiempo. Así sufrirán la falta de su propia munición, mientras que su base industrial "no puede seguir el ritmo de los actuales niveles de gasto en munición".Caldwell subraya que las actividades de EEUU y la OTAN que prolongan el conflicto sean "especialmente insensato" al tiempo que aumentan el riesgo de un enfrentamiento directo con una Rusia que constituye una potencia nuclear.En su opinión, los documentos filtrados del Pentágono demuestran que los políticos, jefes militares y oficiales de inteligencia estadounidenses admiten en privado lo que se niegan a decir públicamente: "Una victoria ucraniana no es en absoluto indiscutible y es cada vez más improbable".El 6 de abril, medios de comunicación informaron que el Pentágono estaba investigando unos materiales filtrados en las redes sociales, en los que se describía el estado de las tropas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados a principios de marzo, circulaban supuestamente por canales de Telegram rusos progubernamentales. Preguntado por la filtración, desde el Kremlin afirmaron que Moscú no tenía dudas sobre la implicación directa o indirecta de EEUU y la OTAN en el conflicto.El 13 de abril, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a Jack Douglas Teixeira, de 21 años, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de EEUU, por su presunta participación en la filtración de documentos clasificados del Gobierno y militares de EEUU.

