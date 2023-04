https://sputniknews.lat/20230415/por-que-las-quejas-de-la-bbc-y-npr-por-ser-considerados-medios-estatales-en-twitter-son-hipocritas-1138163231.html

Por qué las quejas de la BBC y NPR por ser considerados medios estatales en Twitter son hipócritas

Por qué las quejas de la BBC y NPR por ser considerados medios estatales en Twitter son hipócritas

El pasado 5 de abril, una etiqueta apareció en las cuentas de Twitter de ambos medios que advertía que se trata de organizaciones con financiamiento público de...

Incluso, algunos colaboradores de Sputnik y RT también han sido etiquetados como personas afiliadas al Gobierno de Rusia en sus cuentas personales, sin que eso haya levantado alertas entre otros medios públicos.El reciente cambio no solo provocó que NPR decidiera dejar de publicar su contenido en esta red social, ante lo que consideró "un ataque contra su labor periodística" y una forma de afectar cómo sus usuarios consumen su contenido (la BBC protestó la decisión pero decidió quedarse en la plataforma).En cambio, también exhibió el trato preferencial y acrítico que los medios de comunicación occidentales pretenden que se les dispense, pese a las múltiples y flagrantes evidencias de connivencia entre sus directivos y periodistas a lo largo de las décadas para hacer avanzar una narrativa oficial.La decisión del empresario al frente de Twitter, Elon Musk, ya sea que se trate de una de sus habituales provocaciones o una sincera búsqueda de transparencia en su plataforma, puso sobre la mesa un debate importante que rara vez se da en ámbitos públicos: ¿cuánta imparcialidad pueden tener los medios estatales occidentales, incluso los de gran prestigio, si su funcionamiento y hasta línea editorial suele estar ligada a los vaivenes y necesidades de la política local?Tomemos primero el caso de la British Broadcasting Company (BBC). La organización informativa viene siendo desde hace décadas blanco de críticas de parte de analistas de medios, periodistas y hasta legisladores británicos por el sesgo politizado de sus coberturas y los vínculos entre sus responsables editoriales y los políticos de turno.Por esa razón, la emisora dependía del Ministerio de Información y se encontraba bajo la supervisión del MI5, práctica que continuaría al menos hasta la década de 1980, cuando una investigación periodística denunció que los servicios de inteligencia británicos vetaban potenciales contrataciones debido a sus inclinaciones políticas.Los ejemplos de complicidad política entre Westminster y la corporación noticiosa se multiplicaron durante esas décadas. En los 80, molesta por lo que sentía había sido una cobertura de la guerra de las Malvinas no lo suficientemente patriótica, la entonces primera ministra Margaret Thatcher designó a Stuart Young, hermano de David Young, miembro del gabinete de su Gobierno, como nuevo director de la BBC. Tras su salida, Young fue reemplazado por Marmaduke Hussey, cuñado de otro integrante del gabinete de Thatcher. En la década de 1990, con la llegada del laborismo, la línea editorial pareció correrse hacia una línea más progresista, alineándose con los valores de modernidad que traía el Gobierno de Tony Blair, pero siempre manteniéndose respetuoso de instituciones tradicionales como la monarquía. En los últimos años, tanto legisladores e intelectuales de izquierda como de derecha han sido críticos de la BBC, y las polémicas sobre su sesgo político y sobre las relaciones inapropiadas entre sus ejecutivos y los dirigentes continuaron.Una investigación del Sunday Times reveló que el entonces primer ministro Boris Johnson recomendó a finales del 2020 a quien se convertiría en el nuevo director de la BBC, Richard Sharp, luego que este lo ayudara a conseguir un préstamo de 800.000 euros.En el caso de la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos, que argumentó que la etiqueta de Twitter haciendo mención a la financiación que recibe desde el Estado podía poner en duda su autonomía editorial, se trata de otro ejemplo de un medio que, más allá de sus populares envíos culturales, como el conocido programa de reportajes Fresh Air, ha sido señalado históricamente como un brazo de propaganda de Washington, presentando una visión del mundo alineada habitualmente con el Partido Demócrata, pero sin ser crítica del rol de los EEUU en el mundo ni de su política exterior.Esta afinidad de la emisora pública con el establishment demócrata no se trata de un fenómeno nuevo expuesto por su pelea con Twitter ni en los recientes llamados para quitarle sus fondos de parte de periodistas republicanos. En 1994, el semiólogo y pensador estadounidense Noam Chomsky dijo en una entrevista que NPR era una "institución de elite" que reflejaba "los puntos de vista e intereses de profesionales adinerados que están cerca de los círculos empresariales"."En mi opinión, si los gestores del sistema de propaganda fueran más inteligentes, dejarían más margen de maniobra a los verdaderos disidentes y críticos. Eso daría la impresión de un debate y una discusión más amplios y, por lo tanto, tendría una función legitimadora, pero aun así no haría mucha mella, dado el peso abrumador de la propaganda del otro lado", dijo en aquel momento Chomsky hablando sobre el carácter propagandístico de NPR."Todos los medios deberían recibir el mismo tratamiento"Entonces, si los principales medios púbicos tanto de EEUU como el Reino Unido, más allá del debate tecnicista de cuánto es el porcentaje que reciben y si lo reciben directa o indirectamente, a través de cargas impositivas u honorarios de retransmisoras estatales, están alineados claramente con los gobiernos de turno y sus intereses, ¿por qué resulta revulsivo siquiera mencionar esa conexión?Un motivo podría ser porque tras décadas de hipocresía, pero también sagacidad occidental, en el que el Departamento de Estado estadounidense o el MI5, la inteligencia británica, han utilizado las películas, series y libros para vender una imagen de credibilidad de sus instituciones, ya sean sus gobiernos o sus medios, buena parte del público está dispuesto a creer en la narrativa de honestos versus autoritarios.También porque estos medios, que se presentan como neutrales, han sido desde su concepción actores políticos, y las propias empresas digitales que difunden sus contenidos, como quedó demostrado tras las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje a nivel masivo a través de dispositivos y plataformas, también son parte del complejo militar industrial de los EEUU, que se basa en presentar una visión del mundo como una batalla entre buenos contra malos que tanto la BBC como NPR reproducen. "Deberiamos tratar igual a Al Jazeera o Russia Today que la BBC y NPR", dice a Sputnik el investigador Eloy Colosa, incorporado al Tlatelolco LAB de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "porque a final de cuentas lo importante es que la información que estén dando sea veraz y sus fuentes sean confiables".Por ejemplo, para los reguladores y plataformas de EEUU, todo lo que provenga de China, Rusia o Medio Oriente, va a ser considerado propaganda, señala Colosa, pese a que los medios de estos países presentan una multiplicidad de voces y puntos de vista, y que la presunta imparcialidad de los medios occidentales es una construcción fantasiosa y política."Todo el mundo sabe que cualquier organización informativa del mundo, del país que sea, ya sea privada o publica, va a tener una agenda particular, una mirada ideológica, una defensa de ciertos sectores, y que no existe la independencia o la imparcialidad total", concluye.Irónicamente, las palabras de Colosa, un habitual crítico de Musk, son similares a las proferidas por el billonario dueño de Tesla para explicar el motivo de añadir etiquetas a medios como NPR y BBC."Nuestro objetivo es lograr la máxima transparencia y precisión. La vinculación con la propiedad y la fuente de los fondos probablemente tiene que ver con eso. Creo que las organizaciones de medios deben ser conscientes de sí mismas y no afirmar falsamente la total ausencia de sesgo. Todas las organizaciones tienen prejuicios", afirmó Musk.

