https://sputniknews.lat/20230416/el-kornet-el-arma-mas-aterradora-de-los-cazadores-de-tanques-rusos-1138213774.html

El Kornet, el arma más aterradora de los cazadores de tanques rusos

El Kornet, el arma más aterradora de los cazadores de tanques rusos

El Ejército ruso entrena unidades especiales de "cazadores de tanques" diseñadas para enfrentarse a los blindados alemanes, británicos y estadounidenses que se... 16.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-16T10:17+0000

2023-04-16T10:17+0000

2023-04-16T10:17+0000

🛡️ fuerzas armadas

kornet

seguridad

rusia

tanques

leopard 2

challenger 2

abrams (tanques norteamericanos)

m1 abrams tanque

sputnik explica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/10/1138213613_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9669d4338fa7bdcb5e9b5888445ac319.jpg

El Ejército ruso toma medidas proactivas a fin de prepararse para enfrentarse a los carros de combate Challenger 2, Leopard 2, Abrams e incluso Leclerc. En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Centro de Entrenamiento de Combate de las Fuerzas Armadas rusas, Evgueni Arifulin, afirmó que las FFAA han estudiado los puntos fuertes y débiles de los tanques de la OTAN y han adoptado una serie de "recomendaciones metodológicas" elaboradas por el coronel general Iván Buvaltsev, un veterano tanquista con casi 45 años de experiencia al mando de fuerzas blindadas.Funcionarios alemanes y de la OTAN comenzaron a confirmar el mes pasado que los primeros lotes de los casi 300 carros de combate Leopard 2, Challenger 2 y Abrams prometidos a Kiev habían empezado a llegar al país.La decisión del Reino Unido de equipar a sus Challenger destinados a Ucrania con munición tóxica de uranio empobrecido ha desatado la polémica, ya que científicos y activistas han expresado su preocupación por la posibilidad de que la zona de conflicto se convierta en un páramo radiactivo. Esto ya ocurrió en partes de la antigua Yugoslavia e Irak tras los bombardeos de las fuerzas de la OTAN, EEUU y el Reino Unido en las décadas de 1990 y 2000. La OTAN ha hecho caso omiso de estas preocupaciones, mientras que el Ministerio de Defensa británico ha asegurado que los proyectiles de uranio empobrecido son seguros, a pesar de la enorme cantidad de pruebas que demuestran lo contrario.Kiev afirma que ahora tiene casi 60 tanques de la OTAN en su inventario, y espera que se le entreguen más en las próximas semanas.¿De qué armas dispondrán los cazadores de tanques rusos?Arifulin no entró en detalles sobre los tipos de armas que las unidades especiales rusas de cazadores de tanques podrían utilizar en sus operaciones contra los carros de combate occidentales. Sin embargo, existen varias opciones, empezando por el cañón de ánima lisa 2A46 de 125 mm instalado a bordo de los tanques T-90, T-80, T-72 y T-64, que tienen la potencia necesaria para penetrar el blindaje de la OTAN en enfrentamientos tanque contra tanque, siempre que cuenten con el despliegue operativo y el apoyo de combate adecuados.Desde el aire, los carros de combate occidentales pueden ser atacados con el 9K121 Vikhr, un sistema de misiles antitanque guiados por láser montado en aeronaves como los aviones de ataque Su-25 y los helicópteros Ka-52, así como en algunos buques y lanchas de guerra. Los sistemas montados en blindados incluyen el 9M120 Ataka, un misil antitanque guiado de alto poder explosivo —también conocidos como proyectiles acumulativos— de finales de la era soviética que puede equiparse a bordo de una amplia gama de vehículos blindados de combate, así como de helicópteros.¿Qué hace especial al Kornet?Luego está el Kornet. Desarrollado en las décadas de 1980 y 1990 y puesto en servicio por primera vez en el Ejército ruso en 1998, el Kornet es un sistema portátil de misiles antitanque guiados que se ha producido en grandes cantidades. Fue diseñado específicamente para enfrentarse a los novísimos carros de combate de tercera generación de la OTAN, como el Leopard 2, el Challenger 2 y el Abrams.Aunque es casi seguro que todos los sistemas mencionados estarán entre los equipos utilizados por las FFAA rusas contra los blindados de la OTAN en los próximos meses, el Kornet es el único de ellos con bajas confirmadas de tanques alemanes y estadounidenses en su haber.En el transcurso de las acciones policiales de Turquía en Siria en 2016 y 2018, Ankara desplegó decenas de sus tanques Leopard 2A4 en el país, participando en combates contra militantes kurdos y combatientes de ISIS*. En el transcurso de las operaciones, Ankara perdió una docena o más de Leopard 2 por bombas colocadas al borde de las carreteras, coches bomba suicidas y armas antitanque de fabricación rusa.En un informe de 2017, investigadores alemanes concluyeron que seis de los 10 Leopard 2 destruidos en feroces combates en la ciudad de al-Bab fueron abatidos utilizando misiles Kornet. Aunque las fuerzas de la OTAN ya habían perdido varios Leopard en Afganistán a causa de bombas colocadas al borde de las carreteras en la década de 2000, las pérdidas del Ejército turco en Siria contribuyeron a disipar definitivamente la sensación de invencibilidad que rodeaba a los tanques alemanes frente a las modernas armas antitanque.El Kornet demostró características similares contra el aclamado tanque Abrams en Irak. Poco después de la invasión estadounidense en 2003, las fuerzas especiales iraquíes dieron a las fuerzas estadounidenses el primer indicio de que la guerra no se parecería en nada a la primera guerra del Golfo de 1991 (en la que el Ejército iraquí no consiguió destruir ni un solo Abrams).Esta vez, unidades de la Guardia Republicana iraquí equipadas con misiles antitanque Kornet destruyeron dos Abrams y un Bradley en combates en el sur del país. Más de media docena de Abrams más, estos pertenecientes al Ejército iraquí, fueron destruidos por ISIS* en Irak entre 2014 y 2016 utilizando Kornets capturados.Hezbolá también utilizó Kornets en 2006, destruyendo hasta cuatro de los codiciados tanques Merkava de Israel (a menudo considerados superiores a los Abrams) durante la guerra del Líbano.¿Por qué es tan mortífero el Kornet?El secreto de la letalidad del Kornet reside en sus ojivas en tándem, que pueden penetrar blindajes de acero homogéneo de hasta 1.300 mm de grosor (el Leopard 2A4 y el Abrams tienen un blindaje frontal máximo de 800 y 700 mm de grosor, respectivamente). Tras entrar en contacto con el tanque enemigo, la primera ojiva explota y la segunda genera un chorro de calor inmenso que atraviesa el blindaje, alcanza el compartimento de la tripulación, mata a todos los que se encuentran dentro y detona la munición (lo que provoca que, en algunos casos, la torreta del tanque salga literalmente volando por los aires).Los últimos modelos del arma presentan una capacidad de ataque superior similar a la del Javelin estadounidense, así como ojivas termobáricas y de fragmentación explosiva para su uso contra objetivos distintos de los tanques.El Kornet tienen un alcance de entre 100 y 8.000 metros, lo que los hace letales en entornos urbanos, pero igualmente peligrosos en espacios abiertos y en las llanuras onduladas que conforman gran parte de Donbás y de Ucrania al este del río Dnepr. Además de ser utilizados por los soldados, el Kornet puede montarse a bordo de vehículos blindados Tigr modificados. El sistema, conocido como Kornet-EM, cuenta con dos lanzadores retráctiles que transportan cuatro misiles Kornet cada uno, además de ocho proyectiles adicionales. La carga útil de los vehículos los hace capaces de destruir pelotones enteros de tanques enemigos, aunque la operación es potencialmente más peligrosa dado el tamaño de los vehículos en comparación con soldados individuales. Los sistemas también pueden instalarse a bordo de vehículos blindados BMP-2 y MBD-2.*Grupo terrorista proscrito en Rusia y en muchos otros países.

https://sputniknews.lat/20230414/tos-1a-el-temible-lanzallamas-pesado-solntsepiok-de-rusia-1138097361.html

https://sputniknews.lat/20230413/el-kornet-ruso-destruye-un-tanque-ucraniano-con-un-proyectil-termobarico--video-1138096680.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, kornet, seguridad, rusia, tanques, leopard 2, challenger 2, abrams (tanques norteamericanos), m1 abrams tanque, 🎖️ especiales militares