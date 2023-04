https://sputniknews.lat/20230416/lula-sugiere-crear-un-analogo-del-g20-para-debatir-sobre-ucrania-1138229109.html

Lula sugiere crear un análogo del G20 para debatir sobre Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20) para debatir la situación... 16.04.2023, Sputnik Mundo

Anteriormente Lula da Silva declaró que EEUU y Europa deben empezar a hablar del logro de la paz en Ucrania en vez de estar incentivando el conflicto. En marzo pasado el diario británico The Financial Times informó, citando al canciller brasileño Mauro Vieira, que Lula quiere proponer crear un "club de paz" con la participación de China para intentar solucionar el conflicto en Ucrania. A finales de febrero Lula exhortó a los países no implicados en ese conflicto a encargarse de la promoción de las conversaciones para el restablecimiento de la paz, y también llamó a ofrecer a Rusia las "condiciones mínimas" para poner fin al conflicto.

