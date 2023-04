https://sputniknews.lat/20230417/abusiva-y-prepotente-amlo-reprueba-intromision-de-la-dea-para-investigar-a-los-chapitos-1138251846.html

"Abusiva y prepotente": AMLO reprueba intromisión de la DEA para investigar a 'Los Chapitos'

"Abusiva y prepotente": AMLO reprueba intromisión de la DEA para investigar a 'Los Chapitos'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la infiltración de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en... 17.04.2023, Sputnik Mundo

El fin de semana, la titular de la DEA, Anne Milgram, indicó que, durante los últimos meses, la dependencia estadounidense realizó acciones para conocer los niveles más altos de la agrupación, a la que siguió alrededor del mundo.López Obrador agregó que no reclamarán a la Administración estadounidense, pero que próximamente se tratarán los trabajos de colaboración entre ambas naciones porque "ya no es el mismo tiempo de antes", en referencia a sexenios previos.EEUU contra 'Los Chapitos'El 14 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense emitió acusaciones en el distrito sur de Nueva York, el distrito norte de Illinois y el distrito de Columbia, contra el Cártel de Sinaloa y sus integrantes.Además, acusó a la agrupación de contar con precursores químicos y compañías farmacéuticas provenientes de China, de acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland."La crisis de fentanilo en Estados Unidos —alimentada en gran parte por el Cártel de Sinaloa— amenaza nuestra salud pública, nuestra seguridad pública y nuestra seguridad nacional", sostuvo en el mismo documento la fiscala general suplente, Lisa O. Monaco.En la operación, según describió la funcionaria, participan precursores químicos de China, laboratorios ilícitos que producen la droga, lavanderías de dinero y redes que facilitan la distribución."Las acusaciones de hoy envían el claro mensaje a Los Chapitos, el Cártel de Sinaloa y redes criminales de drogas alrededor del mundo de que la DEA no se detendrá con nada para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad y salud del pueblo estadounidense", agregó la titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA).El trasiego de fentanilo, apuntó Milgram, ha causado la muerte de estadounidenses desde hace ocho años, por lo que responsabilizó directamente a los llamados Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, juzgado y preso en el sistema de justicia estadounidense.En 2022, la DEA lanzó una campaña contra Rafael Caro Quintero, Ismael 'el Mayo' Zambada, Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, por los que ofreció 45 millones de dólares a quienes dieran información para capturarlos.

