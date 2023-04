https://sputniknews.lat/20230417/cualquier-iniciativa-de-paz-en-ucrania-debe-tener-en-cuenta-la-negativa-de-kiev-a-dialogar-1138238062.html

Cualquier iniciativa de paz en Ucrania debe tener en cuenta "la negativa de Kiev a dialogar"

Cualquier iniciativa de paz en Ucrania debe tener en cuenta "la negativa de Kiev a dialogar"

Los autores de cualquier iniciativa de paz en Ucrania deben tener en cuenta la prohibici贸n legal de Kiev de negociar con Mosc煤, coment贸 a Sputnik una fuente en... 17.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-17T14:44+0000

2023-04-17T14:44+0000

2023-04-17T14:44+0000

internacional

luiz inacio lula da silva

ucrania

rusia

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

馃洝锔 zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/11/1138240431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0476dd5a66d0b9c96fc26736a1bf79e.jpg

Adem谩s, hay que tener en cuenta las nuevas realidades territoriales, a帽adi贸.Poco antes, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, propuso crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20) para debatir la situaci贸n en Ucrania.En marzo pasado, el diario brit谩nico The Financial Times inform贸, citando al canciller brasile帽o Mauro Vieira, que Lula quiere proponer crear un "club de paz" con la participaci贸n de China para intentar solucionar el conflicto en Ucrania. A finales de febrero Lula exhort贸 a los pa铆ses no implicados en ese conflicto a encargarse de la promoci贸n de las conversaciones para el restablecimiento de la paz, y tambi茅n llam贸 a ofrecer a Rusia las "condiciones m铆nimas" para poner fin al conflicto.Mosc煤 ha indicado en repetidas ocasiones que est谩 dispuesta a negociar, pero Kiev legisl贸 para prohibirlo. El mandatario ucraniano, Volod铆mir Zelenski, por su parte declar贸 en el G20 que "no habr谩 Minsk-3". Desde el Kremlin comunican que esas palabras "confirman absolutamente" la postura de Kiev de no querer negociar. Occidente pide constantemente a Rusia que negocie, a lo que la propia Rusia mostr贸 su disposici贸n, pero al mismo tiempo hace caso omiso de la constante negativa de Kiev a negociar. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declar贸 a Sputnik que Mosc煤 estaba dispuesto a considerar las propuestas de Kiev para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta las propuestas rusas y la situaci贸n "sobre el terreno", pero que el r茅gimen ucraniano no estaba interesado.

https://sputniknews.lat/20230417/el-rol-de-eeuu-en-ucrania-el-presidente-biden-le-esta-mintiendo-al-pueblo-estadounidense-1138230993.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

luiz inacio lula da silva, ucrania, rusia, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto