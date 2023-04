https://sputniknews.lat/20230417/el-rol-de-eeuu-en-ucrania-el-presidente-biden-le-esta-mintiendo-al-pueblo-estadounidense-1138230993.html

El rol de EEUU en Ucrania: "¿El presidente Biden le está mintiendo al pueblo estadounidense?"

En una columna de opinión, el exteniente coronel del Ejército de EEUU Robert Maginnis afirma que es hora de que el presidente estadounidense se sincere con sus... 17.04.2023, Sputnik Mundo

"Los pronunciamientos públicos del presidente Joe Biden sobre la guerra en Ucrania suenan falsos a la luz de los documentos de inteligencia filtrados recientemente. El Congreso y el pueblo estadounidense deben exigir responsabilidad, verdad y no más mentiras antes de que nos lleven a otra guerra o algo mucho peor".De esta manera abre Maginnis su columna, donde compara la tergiversación por parte de Biden sobre lo que realmente está ocurriendo en Ucrania con otras mentiras de sus antecesores en la Casa Blanca para justificar una intervención bélica."El presidente Franklin D. Roosevelt en 1940 les mintió a los estadounidenses que 'sus muchachos no serán enviados a ninguna guerra en el extranjero'. Además, en ese momento estábamos brindando ayuda letal al Reino Unido. Fuimos a la guerra después de que Japón atacara Pearl Harbor en diciembre de 1941", recuerda. "El presidente Lyndon B. Johnson mintió sobre la amenaza que representan los norvietnamitas para preservar su poder político. En 1964, Johnson le dijo a una multitud de la campaña electoral de Akron, Ohio: 'No vamos a enviar a los niños estadounidenses a 9 o 10.000 millas de su hogar para hacer lo que los niños asiáticos deberían hacer por sí mismos'", cita el exmilitar y ahora reconocido analista político.Maginnis también rememora la invocación —que resultó absolutamente falsa— por parte del entonces presidente George W. Bush sobre un supuesto arsenal de destrucción masiva en manos del entonces presidente de Irak, Sadam Husein, para justificar la invasión al país de Medio Oriente en 2003 y así removerlo del poder, además también de mentiras de presidentes más atrás en la historia, como James Polk y William McKinley, para llevar a EEUU a la guerra con México y España, respectivamente."¿Podría ser que el presidente Biden esté mintiendo sobre nuestro papel en la guerra de Ucrania al igual que mintieron los presidentes anteriores? Ciertamente, parte de la inteligencia filtrada sugiere que la guerra en Ucrania no va tan bien como han sugerido Biden y su Administración", desafía el columnista."Si, de hecho, el joven aviador arrestado es declarado culpable de filtración, pagará un precio. Sin embargo, la verdadera historia es el contenido del material compartido a través de internet. ¿Pinta una historia diferente a la que la Administración Biden le ha dicho al pueblo estadounidense? ¿El presidente Biden le está mintiendo al pueblo estadounidense y, de ser así, por qué?", se pregunta Maginnis, quien señala que los informes de inteligencia filtrados exhiben un escenario muy diferente con respecto a las capacidades de batalla de Ucrania y el rol de EEUU en el conflicto que lo que transmite públicamente Washington."Deberíamos preguntar cuál es la verdad. ¿Estados Unidos está más directamente involucrado en la guerra de Ucrania de lo que se informó anteriormente? ¿Están las tropas estadounidenses luchando contra los rusos? ¿La administración de Biden está drenando deliberadamente nuestros arsenales de armas para favorecer a los chinos? ¿Puede realmente Ucrania ganar la guerra contra un gigante como Rusia?", se cuestiona.El militar retirado recuerda más adelante que Biden se comprometió a que Estados Unidos respalde a Ucrania "todo el tiempo que fuera necesario", algo que, dice, suena demasiado a la postura de Lyndon B. Johnson con respecto a la desastrosa Guerra de Vietnam, de la que Estados Unidos terminó retirándose en 1975 sin conseguir su objetivo de dividir la nación del sudeste asiático en dos países."Los documentos de inteligencia filtrados hacen sonar una alarma sobre el papel de Estados Unidos. Ya es hora de que el presidente Biden hable con el pueblo estadounidense sobre nuestros intereses y si nuestro papel continuo podría convertirse en algo mucho peor", concluye.

