Estos son los peligros del esperado aumento de la actividad solar

Estos son los peligros del esperado aumento de la actividad solar

La actividad del Sol aumenta y baja siguiendo un determinado ritmo ciclo de 11 años y los años 2023 y 2024 alcanzarán su máximo, destaca el investigador jefe...

Durante los periodos de alta actividad solar, aumenta la intensidad de la radiación ultravioleta, por lo que las personas con piel sensible deben tomar precauciones adicionales para protegerse, prosiguió el físico.Además, el aumento del número de tormentas magnéticas y erupciones solares puede repercutir negativamente en el bienestar de las personas que reaccionan a estos fenómenos, señala."Las personas que reaccionan a las tormentas magnéticas y las erupciones solares también deben tener más cuidado con su salud cuando la actividad solar alcanza su punto máximo. No se trata de un impacto drástico, pero es posible cierto deterioro de la salud", aclara Bogachev.En sus palabras, el pico de actividad solar, previsto para 2023-2024, no será demasiado alto. "La mayoría de los científicos predicen que el pico en 2023-2024 será bastante débil, por debajo de la media histórica", subrayó. El aumento cíclico de la actividad del Sol es una norma, no una anomalía, concluye el físico.

