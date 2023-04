https://sputniknews.lat/20230417/hito-quirurgico-mundial-trasplantan-en-espana-un-pulmon-con-un-robot-y-un-corte-de-solo-8-cm-1138248234.html

Hito quirúrgico mundial: trasplantan en España un pulmón con un robot y un corte de sólo 8 cm

Un equipo del hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha logrado realizar un trasplante pulmonar 100% robótico mediante una nueva vía de acceso: una incisión de... 17.04.2023, Sputnik Mundo

El logro quirúrgico se inscribe en el sistema sanitario de un país que lleva 30 años seguidos siendo líder mundial en trasplantes, con una tasa en 2022 de 46,3 donantes fallecidos por millón de habitantes, la mayor del mundo: cuadruplica los índices de Alemania, y dobla los de Suecia, Francia y la media de la UE.Según informa el propio hospital, el hito alcanzado es doble. Por una parte, se trasplantó un pulmón a un paciente de 65 años de edad con el uso de una técnica robótica que asegura el carácter poco invasivo de la intervención y, por otra, se creó una vía novedosa por la que extraer el órgano dañado e introducir el donado: a través de un corte de sólo ocho centímetros de longitud en la parte inferior del esternón, justo por encima del diafragma, evitando así la enorme incisión de 30 cm que se venía practicando hasta ahora y tras la que había que ir separando costillas y abriendo el tórax.La ventaja de utilizar la nueva vía de acceso radica en una recuperación más rápida. Porque como explica el doctor Albert Jauregui, jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del centro, "el gran problema de abrir el tórax cuando se hace un trasplante pulmonar es que es un abordaje muy agresivo con un postoperatorio muy delicado".¿Por dónde mete el robot el bisturí?La nueva técnica quirúrgica permite cortar únicamente un tramo pequeño de piel, grasas y músculos.Bien, pero, ¿por dónde se puede hacer esa incisión menos invasiva?Al Dr. Íñigo Royo, especialista del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar de este hospital, se le ocurrió explorar una vía de acceso que se utiliza para operar el cáncer de pulmón y el timus: la cirugía subxifoide.Esta acomete una pequeña extensión cartilaginosa de la parte baja del esternón, el xifoides. Se procedió bisturí en mano a hacer en ese punto una incisión de ocho centímetros por debajo del xifoides y por encima del diafragma. Colocaron un separador de plástico con el que mantener abierto el hueco y sacar y meter los pulmones, que logran pasar gracias a la elasticidad de la piel. Esto no ocurre en el corte tradicional de 30 cm entre las costillas, donde el tejido no es tan elástico.Y tras la pequeña incisión manual con bisturí, la operación es del todo robótica, que dirige el cirujano jefe desde una consola con cuatro brazos robóticos que operan a través de cuatro orificios (de entre 8 y 12 mm) practicados en el tórax. Un brazo aparta el corazón del pulmón para no obstruir la entrada y salida de los órganos; otros dos brazos manejan los bisturís y las pinzas; y el cuarto porta una cámara que sirve imágenes en 3D del interior del cuerpo. El trabajo es milimétrico, de precisión, pues los brazos del robot Da Vinci no tiembla como lo pueda hacer involuntariamente el de un cirujano.Menor riesgo postoperatorioEl riesgo de infecciones en todos los trasplantados producto de la medicación inmunodepresora suministrada para prevenir el rechazo a los nuevos órganos es siempre alto. Y una herida grande no siempre cicatriza adecuadamente, por lo que a veces hay que volver a operar para controlar la infección. Ahora, con una herida mucho menor, este riesgo se minimiza.El hito alcanzado en Barcelona supera con creces experiencias anteriores con cirugía robótica para trasplantes pulmonares.Existía el precedente de una operación practicada en 2022 en el Cedars-Sinai Hospital de Los Ángeles (EEUU), cuando de forma novedosa se introdujo este tipo de cirugía durante un trasplante de pulmón. Pero sólo se hizo durante la fase de sutura; el resto de la operación fue de técnica tradicional, sacando e introduciendo los pulmones entre las costillas a través de un corte de grandes dimensiones.Los trasplantes pulmonares en Cataluña se realizan de forma exclusiva tanto en niños como en adultos en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, centro de referencia con 1.556 trasplantes de estos órganos ya en su haber. El equipo que atendió al paciente, afectado de fibrosis pulmonar, fue multidisciplinar.

