Pekín llama a la UE a desarrollar su autonomía estratégica

PEKÍN (Sputnik) — La Unión Europea (UE) debe continuar desarrollando su autonomía estratégica, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang... 17.04.2023, Sputnik Mundo

El portavoz destacó que "las relaciones entre China y la UE no están dirigidas contra terceras partes, no dependen de ellas o no están controladas por ellas". Además, exhortó a la UE a cooperar con China para desarrollar las relaciones bilaterales, basadas en los principios de independencia, respeto mutuo y una cooperación mutuamente beneficiosa para "promover que las relaciones entre China y la UE logren una mayor influencia global para brindar a la comunidad internacional una mayor estabilidad y energía positiva". El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció con anterioridad que la UE no teme el ascenso de China y llamó a Pekín a asumir una mayor responsabilidad por la paz y la seguridad.

