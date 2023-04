https://sputniknews.lat/20230417/poniatowska-a-sputnik-es-muy-poco-lo-que-puede-hacer-el-periodismo-ante-la-violencia--video-1138210309.html

Poniatowska a Sputnik: "Es muy poco" lo que puede hacer el periodismo ante la violencia | Video

Poniatowska a Sputnik: "Es muy poco" lo que puede hacer el periodismo ante la violencia | Video

Galardonada con el Premio Cervantes, la mexicana de origen francés Elena Poniatowska es una de las novelistas más famosas de las letras hispanoamericanas, con... 17.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-17T03:14+0000

2023-04-17T03:14+0000

2023-04-17T03:18+0000

américa latina

elena poniatowska

🎭 arte y cultura

ciudad de méxico

méxico

gabriel garcía márquez

premio cervantes

literatura

💬 entrevistas

historia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0f/1138198602_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_69a8a11327684eb4c4384e9b8417b2db.jpg

La llamada cámara alta del poder legislativo mexicano determinó el 12 de abril otorgarle a la autora de Fuerte es el silencio la medalla Belisario Domínguez, una presea que brinda cada año "para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad", según establece el decreto que creó el reconocimiento.En su encuentro con este medio, Poniatowska conversó sobre su trayectoria, de más de medio siglo, sus opiniones sobre el reconocimiento que le brinda el Senado, sus perspectivas ante las elecciones de 2024 y el estatus del periodismo en el país latinoamericano, un oficio que no sólo ejerció durante años, sino que le ganó mucha de su notoriedad en la plaza pública mexicana e internacional.La función de la literatura ante la violenciaAunque ha dedicado su vida artística y periodística a recuperar la memoria de mujeres insubordinadas, como Guadalupe Marín, Leonora Carrington y Tina Modotti, Poniatowska reconoce que la gente ha dejado de leer y la fuerza de la literatura ante la realidad es modesta.¿Qué fuerza tienen el periodismo y la literatura ante estas realidades tan violentas?, le preguntó Sputnik. La influencia de ambos —expresa— es "muy poca, yo creo que tiene más fuerza ahorita, y lo ves, la televisión, el cine, el documental, todo lo visible, el periodismo tú ves (que) muy poca gente ya lee".09:17 PM"Aquí en esta plaza donde yo vivo creo que soy la única que recibo un periódico, la única que está suscrita a un periódico porque los demás en la noche ven un noticiero y ya están informados. Es una pérdida y grave".Este abandono de la lectura, reflexiona, tiene que ver con el dominio de las tecnologías multimedia, que vuelca a las audiencias a consumir noticias en video y televisión. "Hacia la imagen, hacia la televisión, yo creo que los periódicos finalmente están llamados a desaparecer, lo cual es un gran daño para la lectura. Ahora la televisión se ha tragado todo eso"."Uno está muy bien informado si oye y lee, leer también significa ver, pero sí exige algo que mucha gente ya no hace, yo creo que sí se está perdiendo la costumbre de la lectura, leer y escribir es casi lo mismo, y cada vez más yo lo veo entre las jovencitas, llegan a verme muchachas muy bonitas, ninguna quiere ir a un periódico, todas quieren ir a la televisión, todas quieren filmar o que las filmen", analiza.La pobreza: el peor flagelo de México"El principal desafío de México es obviamente la pobreza, la diferencia entre las clases sociales, que al lado de gente que vive en edificios hay gente que vive realmente en chozas", critica la escritora. "Creo que es uno de los problemas de los países de América Latina, el contraste enorme entre los ricos y los pobres"."Las clases sociales siguen vigentes, claro que lo creo y lo veo, usted ve la diferencia entre las colonias, la diferencia entre la gente que vive en Las Lomas y la gente que vive en la Bondojito, pero pasó que en el terremoto de 1985 muchísima gente, mucha gente de Las Lomas, que no tenía idea, no habían ido a las colonias más pobres, no tenía idea de nada, descubrió todo un México, un México muy pobre, un México necesitado", narra la autora de Nada, nadie: las voces del temblor, labor periodística en torno a la catástrofe sísmica que azotó a la capital del país latinoamericano el 19 de septiembre de ese año."Y recuerdo que había señoras ricas que llevaban garrafones de agua, llevaban comida, hacían tortas, en fin, sí hubo un descubrir a un México que ellas ni siquiera sabían de su existencia y ayudarlos, ayudar, yo creo que sí fue una nivelación, ¿no?, aunque claro, después las cosas vuelven a ser como antes, pero sí en ese momento hubo una solidaridad, al menos eso fue lo que yo viví".De París a TepitoNacida en la capital de Francia, Elena Poniatowska es descendiente de las llamadas clases nobles de Polonia por herencia de su padre, un origen que contrasta con sus decisiones literarias, como que en su novela Hasta no verte, Jesús mío, publicada en 1969, recrea la voz de Jesusa Palancares, oaxaqueña empleada como obrera y sirvienta y maltratada por la desigualdad social."No sé si la causa era la pobreza o porque así se usaba, pero el entierro de mi madre fue muy pobre", se lee al inicio del segundo capítulo del libro. Constantemente criticada por este contraste económico entre su origen y sus decisiones escriturales, la novelista considera que si bien creció en un ámbito de ventajas materiales, hubo sensibilidad social entre sus progenitores."Mi madre se apellida Amor, Paula Amor, mi padre, ambos eran gente que no conoció las carencias, mi padre sí sufrió la Segunda Guerra Mundial, luchó, fue capitán, fue soldado, no lo vimos mi mamá, mi hermana y yo durante cinco años, lo cual son muchos años, pero los dos tenían una conciencia social, fue una familia que tenía conciencia del sufrimiento de los otros", defiende Poinatowska, quien nació el 19 de mayo de 1932.Su obra literaria aborda el movimiento ferrocarrilero de la década de 1950 en México y su trabajo periodístico el surgimiento de la primera candidata mujer a la presidencia del país en 1982, cuando la madre de un joven desaparecido, Rosario Ibarra de Piedra ("Un héroe no asesina ni tortura por el bien de la patria"), se abanderó por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) con miras a conquistar el Palacio Nacional —sede del poder ejecutivo federal.¿Cómo eligió acompañar estos movimientos?, pregunta Sputnik. "Simplemente haciéndolo, simplemente yendo, para mí era muy fascinante oír a gente que tenía problemas muy distintos a los míos y que tenía deseos, necesidades, y un talento también, un talento para resolver que yo no conocía", comparte la autora de Lilus Kikus."A través de un gran dibujante, Alberto Beltrán, un grabador del Taller de Gráfica Popular, yo descubrí un México muy distinto al mío", reconoce.Asesinato de periodistas en MéxicoEn la historia periodística de México, reconoce Poniatowska, ha habido periodistas jugosamente beneficiados por el poder económico, como sucedió con el columnista Carlos Denegri. Estas figuras contrastan con las víctimas de asesinato en el país, usualmente comunicadores que desarrollan su oficio en los estados."En general los reporteros de provincia son las víctimas, son los que corren mayor peligro, porque además en todos los pueblos y en todas las pequeñas ciudades se conoce la gente, entonces saben que el que va doblando la esquina es Pepito, que escribió la semana pasada", ilustra la escritora."La persecución de los periodistas, el reconocimiento de un periodista es muchísimo más rápido, entonces la venganza también es muchísimo más rápida", lamenta y recuerda, sin embargo, que las víctimas periodísticas de homicidio no son exclusivas de los pueblos del país, sino que a veces son asesinados a plena calle en la Ciudad de México, como le sucedió al periodista Manuel Buendía.El caso del investigador, asesinado en 1984, fue catalogado por el también periodista Miguel Ángel Granados Chapa como el primer asesinato de la narcopolítica en México, en un proceso de colusión entre autoridades gubernamentales y grupos criminales, sin embargo, Poniatowska lamenta que esas hostilidades contra la prensa estuvieron lejos de detenerse en aquel año."Yo creía que iba a ser el último periodista asesinado, lo asesinaron a media calle en la Zona Rosa. Algo que yo decía: 'Ya no va a suceder esto', ha seguido. En provincia, sobre todo en el norte, los cazan a los periodistas como conejos y los matan con una facilidad enorme. Es una de las grandes tragedias de México", subraya.Apoyo a López Obrador y elecciones en 2024Desde que era un político de oposición, el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gozó del acompañamiento público de la escritora Elena Poniatowska, quien incluso publicó una crónica titulada Amanecer en el Zócalo, que recoge los días del plantón que el hoy mandatario encabezó en 2006 en el Paseo de la Reforma, avenida histórica de la capital del país, a manera de inconformidad por el que López Obrador consideró un fraude electoraltras resultar derrotado frente al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón.No obstante su cercanía explícita, la novelista llamó al presidente a reconocer que aún quedan muchos pendientes que resolver en México, en un momento en que las fuerzas políticas gobernantes y opositoras ya miran el proceso electoral de 2024, en cuyo verano el país latinoamericano renovará su presidencia."La transformación política está dependiendo demasiado, a mi juicio, de las elecciones, porque el mismo López Obrador las adelantó, se cortó su periodo porque él habló desde ya hace tiempo de quiénes seguían, no es que dio nombres, pero habló de Claudia Sheinbaum, se ve que es su favorita o se ve que la favorece a ella, y Marcelo Ebrard, y claro, surgió el nuevo secretario de Gobernación", dice en referencia a Adán Augusto López."Él partió su sexenio para adelantar finalmente su sucesión, aunque la sucesión no es democrática, la sucesión suele ser de la realeza", ironiza.Acerca de la posibilidad de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sean el o la candidata presidencial por el partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Poniatowska comparte que le agradaría que cualquiera de los dos se convierta en el próximo mandatario mexicano."Como mujer tengo mucho cariño por Claudia Sheinbaum, la conocí muy joven, la conocí como universitaria, y también tengo una gran preferencia personal por Marcelo Ebrard, obviamente porque pertenece a la colonia francesa, yo nací en París, y pertenece también a un grupo de gente que vino a México y se hizo a sí misma y ha destacado, ha sobresalido, le tengo una enorme simpatía también", admite.La memoria de una literatura mexicana desaparecidaPoniatowska surgió literariamente en el ámbito cultural mexicano cobijada por una de las generaciones creativas más ricas que ha dado el arte de la palabra en la historia de México y la región latinoamericana.Entonces era común encontrar conversando en una misma mesa de la Ciudad de México a Juan Rulfo con Juan José Arreola, mientras publicaban en relativa simultaneidad Gabriel García Márquez y Fernando del Paso, Elena Garro, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos. La autora de Dos veces única los sobrevive a todos ellos y reconoce que los extraña."Yo los extraño y para mí es una verdadera incógnita que yo siendo mayor que ellos, no que Octavio Paz, no que Carlos Fuentes, pero sí Monsiváis y José Emilio, por lo menos les llevaba yo cuatro o cinco años, quizás seis, no recuerdo, pero la idea de que se hayan ido antes que yo me parece una injusticia que no sé de dónde proviene porque finalmente no les tocaba, eran gente que les funcionaba muy bien, eran muy inteligentes y además grandes, grandes creadores", pondera la autora de Juan Soriano, niño de mil años.La novelista menciona también a una generación posterior de escritores, Margarita Dalton, oaxaqueña, José Agustín, Gustavo Sainz, que igualmente supo colocar su talento en el panorama literario mexicano. "Pero no sabemos hacia dónde se encamina (la literatura), a lo mejor llegaron a una puerta cerrada, que la van a tener que abrir", califica.Quien publicó El heroísmo épico en clave de mujer apenas en 2019 reconoce que sigue escribiendo y trabaja una novela que, dice, no puede describir porque todavía no la entiende."Estoy trabajando ahora en una novela, no es porque me quiera negar a informar, yo misma no la tengo muy clara, tengo el personaje, pero no tengo muy claro hacia dónde va, a mí me gusta mucho escribir sobre mujeres, no sólo porque soy mujer, sino porque siento que se ha escrito muchísimo sobre Frida Kahlo en el mundo entero, pero no se ha escrito sobre muchas mexicanas que son muy formidables, muy destacadas", comparte.Un Alcalá de Henares juchitecoHace una década, en 2013, cuando sumaba 81 años de edad, Elena Poniatowska recibió el Premio Cervantes, que otorgan los reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y que se considera el reconocimiento más importante de la literatura en lengua española.María Zambrano, Juan Carlos Onetti, Ana María Matute, Eduardo Mendoza, Ida Vitale y Fernando del Paso son algunos de los escritores del mundo panhispánico que han sido galardonados con ese reconocimiento.Sobre una mesa de su domicilio de Chimalistac, en el sur de la Ciudad de México, Poniatowska observa la fotografía que recoge el momento de su recepción del premio, donde se la mira ataviada con un vestido en rojo vivo con detalles amarillos elaborado por artesanas de Juchitán, Oaxaca, tierra del artista plástico Francisco Toledo.Y la autora de Querido Diego, te abraza Quiela reconoce que no tiene muchos más atavíos de gala, por lo que reutilizará el mismo atuendo para acudir al Senado de México a recibir la medalla Belisario Domínguez."Me siento muy conmovida, muy halagada, ha sido una sorpresa, la verdad", describe sobre el reconocimiento y recuerda que asistió a las premiaciones paralelas que, antes que ella, recibieron la política Ifigenia Martínez, vanguardia en la diversificación democrática de la cultura partidista mexicana, y el periodista Carlos Payán, fundador del diario La Jornada.Adiós a las bugambiliasPoniatowska reconoce que no tiene jardinero, pero piensa en buscar uno para que la ayude a cuidar las dos bugambilias que adornan el umbral de su casa, emplazada a unos pasos de la Capilla de San Sebastián Mártir y cerca de donde se homenajea mediante una placa a otro escritor mexicano, Federico Gamboa, autor de Santa.La humedad de los árboles floridos le ha ganado roces con su vecina, platica informalmente, además de que teme que las ramas puedan vencerse y entorpecer el ingreso a su casa, donde figuran libros de Helena Paz Garro, hija de Octavio Paz y Elena Garro, Orhan Pamuk, Tom Wolfe, Alice Munro o de la periodista italiana Oriana Fallaci, sobreviviente, tras resultar herida de bala, a la matanza de Tlatelolco perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, un episodio que motivaría uno de los trabajos más reconocidos de Poniatowska, La noche de Tlatelolco.La escritora mexicana de origen francés reconoce que no tiene muy sistematizada su biblioteca ni es tan nutrida como la de otros autores. Los libros, dice, ella los encima; y le gustaría recibir el acompañamiento de estudiantes para clasificarlos mejor.Convida vasos de agua, conversa desde un sillón a cuya mesa lateral figura una botella del tequila Cabrito, una Virgen de Guadalupe flanqueada por un encapuchado que recuerda al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y a unos pasos de una almohadilla con la figura de López Obrador.Además, confiesa que, de entre los géneros periodísticos, ante el artículo de opinión prefiere la crónica y la entrevista, que es el arte de conversar con alguien, sintetiza. También comparte que aprendió mucho haciendo entrevistas en las cárceles de México, a las que entraba con tenaces grabadoras cuando eran aparatejos más complicados que los que permite la actual cultura digital.Poniatowska despide a Sputnik en el jardín de su casa, invita a arrancar hojas amarillas a uno de sus árboles para cuidarle el florecimiento y convida a seguir conversando en otra ocasión mientras mira sus plantas, sus orquídeas, las bugambilias que la reciben de entrada y salida a su domicilio.Antes de irnos, mira otros árboles, uno con frutos:—¿Son nísperos?—No sé. Ese da naranjas, pero no saben a nada.

https://sputniknews.lat/20230325/tiktok-podria-voltear-la-mirada-a-america-latina-si-es-prohibido-en-el-mercado-de-eeuu-1137300266.html

https://sputniknews.lat/20211029/la-venta-de-ninas-en-guerrero-cuando-un-papa-le-pone-precio-a-su-hija-1117696413.html

https://sputniknews.lat/20220210/la-liga-de-comunistas-armados-que-estuvo-detras-del-secuestro-del-vuelo-705-de-mexicana-de-aviacion-1121442514.html

https://sputniknews.lat/20220523/solo-organizados-los-periodistas-podemos-ser-mas-fuertes-griselda-triana-recuerda-a-javier-valdez-1125746860.html

https://sputniknews.lat/20220203/cuales-son-las-principales-urgencias-para-la-proteccion-de-periodistas-en-mexico-1121080469.html

https://sputniknews.lat/20220822/el-nuevo-fichaje-de-sheinbaum-el-estratega-que-impulso-a-gustavo-petro-en-colombia--1129646294.html

https://sputniknews.lat/20220124/por-ser-procubano-y-sovietico-asi-fue-como-el-pri-espio-a-gabriel-garcia-marquez-1120671600.html

https://sputniknews.lat/20220108/el-dia-en-que-david-bowie-se-enamoro-de-la-ciudad-de-mexico-frida-kahlo-y-teotihuacan-1120099507.html

https://sputniknews.lat/20211012/mexico-conmemora-la-inauguracion-de-los-jjoo-del-68-a-diez-dias-de-la-matanza-de-tlatelolco-1117005535.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Samuel Cortés Hamdan https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

elena poniatowska, 🎭 arte y cultura, ciudad de méxico, méxico, gabriel garcía márquez, premio cervantes, literatura, 💬 entrevistas, historia, senado de méxico