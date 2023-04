https://sputniknews.lat/20230418/amlo-agencias-como-la-dea-tienen-planes-injerencistas-para-violar-la-soberania-1138306842.html

AMLO: agencias como la DEA tienen planes injerencistas para violar la soberanía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las autoridades extranjeras como el Pentágono y la Administración para el Control de Drogas... 18.04.2023, Sputnik Mundo

El político afirmó que estos organismos espían a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) y, posteriormente, filtran la información a diversos medios de comunicación."[Las agencias estadounidenses] quieren mandar, violar nuestra soberanía y, entonces, empiezan a filtrar información, supuestamente para debilitarnos políticamente", declaró en su conferencia de prensa matutina.El mandatario mexicano agregó que se trata de una estrategia que emplea a diversos actores como la prensa, grupos de intereses creados y a los conservadores."Es un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al grupo conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados", destacó.López Obrador expuso que, ante ello, protegerán los datos de las dependencias mexicanas."Tenemos que cuidar también nuestra información por seguridad nacional (…). Tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho", afirmó.Los comentarios del mandatario latinoamericano ocurren después de que la DEA se infiltrara en México para obtener información sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y otros integrantes del cártel de Sinaloa.El fin de semana, la titular de la DEA, Anne Milgram, indicó que, durante los últimos meses, la dependencia estadounidense realizó acciones para conocer los niveles más altos de la agrupación, a la que siguió alrededor del mundo."Es una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¡Que hasta bajaron un globo de China los de Estados Unidos! Nosotros no hacemos eso", rechazó el mandatario el 18 de abril.

