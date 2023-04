https://sputniknews.lat/20230418/de-kicillof-a-burlando-candidatos-a-ganar-la-provincia-clave-de-argentina-1138270479.html

De Kicillof a Burlando: candidatos a ganar la provincia clave de Argentina

El oficialista Axel Kicillof se perfila como el favorito para quedarse con la reelección en la provincia de Buenos Aires, la circunscripción electoral más... 18.04.2023

A pocos meses de las elecciones argentinas del 22 de octubre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, parece acercarse a su reelección, de acuerdo a las últimas encuestas.Según la consultora Isonomía, el actual gobernador reúne una intención de voto de 29,3% que lo consolida como el favorito para mantener el gobierno en la circunscripción electoral más grande de Argentina, considerada además clave para obtener un triunfo a nivel nacional.Con una ventaja de 11 puntos, Kicillof supera los apoyos a Diego Santilli (18,1%), candidato de la coalición opositora Juntos por el Cambio.El tercer lugar en las elecciones lo ocuparía el candidato del partido la Libertad Avanza, liderado a nivel nacional por el economista Javier Milei. A pesar de que la fuerza política no definió aún un candidato, las encuestas otorgan al conglomerado un 16,6% de intención de voto. Una de las posibilidades es que la candidatura quede en manos de la actual diputada Victoria Villarruel.El cuarto lugar en las encuestas es para otro candidato de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, que reúne el 4,2% de intención de voto. El dirigente, fue ministro de Seguridad de la provincia entre 2015 y 2019, deberá de todas maneras competir con Santilli en una interna.Un quinto puesto (4,6%) sería para el diputado oficialista Florencio Randazzo, quien se desempeñó como ministro del Interior durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Le seguiría el candidato socialista Nicolás del Caño y el político de Juntos por el Cambio Martín Tetaz, con 3,1% y 2,5%, respectivamente.Del total, un 7,6% de los encuestados no elegiría a ninguno de estos candidatos, un 12% no sabe su respuesta, mientras que 1% de los consultados votaría en blanco.Los resultados varían dependiendo de la encuestadora que realice los estudios. Tal como consignó el diario Página12, un estudio hecho en marzo por la empresa Federico González y Asociados, coincide en que Kicillof lidera la intención de voto, aunque asignándole 30 puntos.La sorpresa de ese sondeo es la aparición, en tercer lugar, del mediático abogado Fernando Burlando, con 23,8%.Burlando, conocido por representar figuras de la televisión y casos con amplia cobertura mediática, decidió saltar a la política en 2023 con el partido Movimiento de Integración Federal.Su exposición en casos que conmovieron a Argentina —como el de Fernando Baez Sosa, un joven asesinado por un grupo de rugbiers—, le permitieron situarse como un buen líder para afrontar los problemas de inseguridad de la provincia.Mientras se especula que podría forjar una alianza con el sector de Milei, las encuestas indican que 1 de cada 4 encuestados considera que es el mejor candidato para enfrentar el problema del delito y la inseguridad.

