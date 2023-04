https://sputniknews.lat/20230418/el-kremlin-espera-detalles-para-evaluar-la-iniciativa-de-brasil-sobre-ucrania-1138293188.html

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, evitó pronunciarse sobre la creación de "otro G20" para lograr la paz en Ucrania, alegando... 18.04.2023, Sputnik Mundo

"Con respecto a la iniciativa brasileña, aún es pronto para evaluaciones: necesitamos más información, conocer los matices", afirmó Peskov a los periodistas. El representante del Kremlin añadió que el canciller ruso Serguéi Lavrov tiene la oportunidad de conocer estos detalles. El 17 de abril el ministro de Exteriores ruso llegó a Brasilia en su primera escala de una gira que incluirá también a Venezuela, Nicaragua y Cuba, y mantuvo una reunión con su homólogo brasileño, Mauro Vieira. Para Peskov, "cualquier idea que tengan en consideración los intereses y las preocupaciones de Rusia merece atención". "Hay que hacerle caso, desde luego, y Rusia está dispuesta a hacerlo. Lo esencial para nosotros es asegurar nuestros intereses", señaló. El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, propuso el 16 de abril crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20) para abordar la situación en Ucrania. Anteriormente, declaró que EEUU y Europa deben plantearse lograr la paz en Ucrania en vez de estar incentivando el conflicto. El diario británico The Financial Times informó en marzo pasado, citando al canciller brasileño, Mauro Vieira, que Lula quiere proponer crear un "club de paz" con la participación de China para intentar solucionar el conflicto en Ucrania. A finales de febrero Lula exhortó a los países no implicados en ese conflicto a encargarse de la promoción de las conversaciones para el restablecimiento de la paz y también llamó a ofrecer a Rusia unas "condiciones mínimas" para poner fin a las hostilidades. Este 18 de abril, los periodistas también preguntaron al portavoz del Kremlin sobre las gestiones de paz por parte de Francia, pero Peskov no se dio por enterado. "Desconocemos la existencia de un plan francés (...) de parte de Francia no hemos recibido nada", destacó. Más temprano hoy, la agencia Bloomberg reportó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a su consejero de política exterior, Emmanuel Bonne, que coopere con el excanciller y, hoy en día, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China en la creación de un marco para futuras negociaciones sobre Ucrania.

