https://sputniknews.lat/20230418/mexico-solicitara-explicaciones-a-eeuu-sobre-presunto-espionaje-a-sus-fuerzas-armadas-1138319214.html

México solicitará explicaciones a EEUU sobre el presunto espionaje a sus Fuerzas Armadas

México solicitará explicaciones a EEUU sobre el presunto espionaje a sus Fuerzas Armadas

El Gobierno de México solicitará por vía diplomática una explicación a Estados Unidos sobre los presuntos casos de espionaje del Pentágono a instituciones de... 18.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-18T23:30+0000

2023-04-18T23:30+0000

2023-04-18T23:39+0000

américa latina

seguridad

marcelo ebrard

andrés manuel lópez

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

dea

the washington post

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/04/1137711148_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_2e36d6cf84933e89ee02055950418266.jpg

Ese mismo día, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina en México (Semar) "están siendo objeto de espionaje del Pentágono, y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA [la Agencia Antidrogas de Estados Unidos]"."Estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, en un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país, y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando", acusó el mandatario mexicano. El canciller de México asegura que es una obligación de Washington compartir este tipo de información con el país latinoamericano o, en su caso, no compartirla o señalar que no es veraz dicha información.Previamnente, el diario estadounidense The Washington Post publicó una nota en la que señaló que, de acuerdo con documentos del Pentágono a los que tuvo acceso, hay un distanciamiento entre los secretarios de Marina y Defensa en México por la asignación al Ejército de la tarea de vigilancia del espacio aéreo."Tenemos que protegernos, porque la DEA está informándoles a [la revista mexicana] Proceso y a otros. Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post, hackean…", dijo López Obrador.El 14 de abril, Washington informó sobre una investigación al cártel de Sinaloa, al que acusó de ser el principal introductor de fentanilo a Estados Unidos.Días después, López Obrador dijo que su Gobierno no tenía conocimiento de esa investigación. "No puede haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República". Este 18 de abril, el canciller Marcelo Ebrard explicó que, de acuerdo con la ley, México recibe un reporte mensual de los diferentes agentes no diplomáticos desplegados en el país."Para este caso, en particular, tendremos que ver el detalle y ya se los estaré yo informando para ver cómo funciona el tema, cómo funcionó ese tema", añadió el funcionario mexicano.

https://sputniknews.lat/20230418/amlo-agencias-como-la-dea-tienen-planes-injerencistas-para-violar-la-soberania-1138306842.html

https://sputniknews.lat/20230417/abusiva-y-prepotente-amlo-reprueba-intromision-de-la-dea-para-investigar-a-los-chapitos-1138251846.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, marcelo ebrard, andrés manuel lópez, andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, dea, the washington post