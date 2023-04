https://sputniknews.lat/20230418/pachakutik-el-partido-indigena-de-ecuador-puede-hacer-naufragar-la-destitucion-de-lasso-1138270939.html

Pachakutik, el partido indígena de Ecuador, puede hacer naufragar la destitución de Lasso

Pachakutik, el partido indígena de Ecuador, puede hacer naufragar la destitución de Lasso

La reticencia de Pachakutik, el partido político indígena de Ecuador, a apoyar la destitución del presidente Guillermo Lasso podría hacer naufragar el juicio... 18.04.2023, Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de Ecuador continúa recopilando evidencias en contra del presidente Guillermo Lasso, en el marco del proceso de juicio político que busca la destitución del mandatario, acusado de corrupción y peculado en la esfera pública, en el marco de la investigación denominada El Gran Padrino, que involucró a su cuñado, Danilo Carrera.De avanzar en la fase de recopilación y presentación del material probatorio, el juicio político avanzará a la fase de argumentación y defensa del mandatario. La posible destitución del presidente se votaría durante el mes de mayo. Para destituir a Lasso se necesitan 92 votos entre los 137 asambleístas, vale decir, el equivalente a dos tercios de la Asamblea Nacional del Ecuador.En conversación con Sputnik, el politólogo y sociólogo ecuatoriano Henry Allan reconoció que el proceso de juicio político está signado por la incertidumbre. Para el experto, Ecuador está inmerso "en un escenario donde realmente todo puede pasar".Quién es quién en el juicio político a LassoAllan consignó que el juicio político es liderado por "las dos bancadas políticas más grandes", la Unión por la Esperanza (UNES) —la bancada de oposición más grande con 44 asambleístas y liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017)— y el Partido Social Cristiano.El politólogo explicó que, mientras UNES se mantiene como una fuerza "progresista de centroizquierda", el PSC es "un partido de centroderecha, que inicialmente estuvo aliada al presidente Guillermo Lasso, sobre todo durante la campaña presidencial y en los primeros seis meses de Gobierno".Diferente es la situación de Pachakutik, el partido político surgido del movimiento indígena ecuatoriano, donde parece no haber una postura única. "Una parte importante de Pachakutik no está a favor del juicio político", subrayó el especialista, señalando que solo "una pequeña minoría" del movimiento aportaría sus votos.Así las cosas, Allan pronosticó que la destitución de Lasso tendría los 44 votos de UNES, los 17 votos del PSC y el apoyo de Izquierda Democrática, un partido fundado por el expresidente Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992) que tiene 14 asambleístas.No obstante, para el experto, "el elemento central radica en Pachakutik". Además de la incógnita sobre qué asambleístas del sector votarán a favor o en contra, Allan señaló que "han salido a la luz pública audios donde varios dirigentes de Pachakutik se encuentran realizando negociaciones con el presidente para evitar su salida".¿El anticorreísmo empuja al movimiento indígena?El politólogo ecuatoriano señaló lo curioso de que Pachakutik, un partido político "que en la teoría se proclama del centro hacia la izquierda", brinde su apoyo a "un presidente de derecha" que afronta una crisis económica y violencia que lo ha dejado con "la popularidad más baja en la historia del país".Para Allan, la explicación de esta alianza puede encontrarse en que Pachakutik, históricamente, ha estado "sujeto a negociaciones y prebendas" y que, en el fondo, entiende que una destitución de Lasso "implicaría una ganancia para el correísmo".Al respecto, el politólogo advirtió que la política ecuatoriana "se sigue leyendo en términos de correísmo o anticorreísmo". Así, un sector del movimiento indígena que se opuso firmemente a las políticas de Correa se niega a votar para destituir a Lasso al considerar que "saldría ganado el correísmo".Allan auguró que, con un sector mayoritario de Pachakutik reacio a votar la destitución, es probable que no se alcancen los 92 votos necesarios. "Probablemente, este sector importante de Pachakutik no vote por la destitución y el presidente continúe ejerciendo sus funciones", estimó, señalando que la falta de apoyos evidencia que "sectores importantes de la Asamblea Nacional están negociando con el presidente".Lejos de relanzar su Gobierno, la continuidad de Lasso provocaría, de acuerdo al experto, "un incremento de la violencia carcelaria y de la violencia en las calles" que ya se experimenta en el país.Para el experto, podría darse un tercer escenario en el que Lasso llame a una muerte cruzada, mecanismo constitucional que disuelve los poderes ejecutivo y legislativo y convoca a nuevas elecciones generales. Allan explicó que, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, Lasso podría "gobernar durante seis meses por decreto" antes de convocar a nuevas elecciones.

2023

