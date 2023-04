https://sputniknews.lat/20230418/rusia-y-china-hacen-temblar-cada-vez-mas-a-occidente-1138262196.html

Rusia y China hacen temblar cada vez más a Occidente

Rusia y China hacen temblar cada vez más a Occidente

La reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, ayuda a incrementar aún más el nerviosismo de... 18.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-18T06:00+0000

2023-04-18T06:00+0000

2023-04-18T06:00+0000

qué pasa

eeuu

pekín

antony j. blinken

vladímir putin

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/11/1138262040_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4f294a47a21823b6904f267813f6a5cf.jpg

Rusia y China hacen temblar cada vez más a Occidente Rusia y China hacen temblar cada vez más a Occidente

EEUU aturdidoNueva época. Son las que ya se están fraguando en el mundo, y donde EEUU pasará a ser un jugador más, con el agravante de que su principal arma de dominio a nivel global, el dólar, va en caída libre y no hay nada que pueda hacer para evitarlo.En un contexto en que hace pocas semanas el presidente de China, Xi Jinping, visitó Moscú durante tres días, donde se reunió con su par ruso, Vladímir Putin, en más de una ocasión; en que luego, de regreso a China, recibió las visitas del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del mandatario francés, Emmanuel Macron, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, momento que mostró la grave fractura interna de la Unión Europea, el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, visita Rusia.Y la cuestión hasta podría interpretarse como una visita más, en la que se reuniría con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, con quien también se reunió. Pero la cosa toma otro cariz cuando con quien se reúne, principalmente, es con Putin. Y esto da otro vuelco en el corazón de Occidente.Así, durante su reunión, Putin expresó que "en la línea de los departamentos militares, estamos trabajando igual de activamente, intercambiando regularmente información útil, colaborando en el ámbito de la cooperación técnico-militar, realizando ejercicios conjuntos, además, en diferentes escenarios, en la región del Lejano Oriente y en Europa, en el mar, en tierra y en el aire".A su turno, Li destacó que "recientemente, la cooperación entre Rusia y China en el área técnico-militar se ha desarrollado muy bien", lo que contribuye a garantizar la seguridad tanto global como regional. "Esta es mi primera visita al extranjero desde que asumí el cargo de ministro de Defensa de la República Popular China. Elegí Rusia especialmente, para enfatizar el carácter especial y la importancia estratégica de nuestras relaciones bilaterales". Bueno, esto lo dice todo, y el que no quiera entender, ya es su problema.Luz roja para BlinkenEn este contexto, por si fuera poco, el secretario de Estado, Antony Blinken, se retuerce vivo por recibir la autorización de Pekín para visitar China. Pero lo que subyace en todo esto, es el derribo del famoso globo aerostático chino a principios de febrero por la Fuerza Aérea de EEUU, que sigue condicionando las relaciones entre Washington y Pekín, que por esa cuestión ahora rechaza la visita de Blinken.En este sentido, a China le preocupa que el FBI publique los resultados de su investigación sobre el globo y que contradiga su versión: que se trataba de un aparato con fines meteorológicos y científicos, según informó este sábado The Financial Times que cita a cuatro personas familiarizadas con la situación.En este escenario, China seguirá rechazando la visita de Blinken hasta que no se aclare qué hará la Casa Blanca con el reporte del FBI: conociendo el paño, a Pekín le preocupa que Washington, que ha afirmado que dicho globo espiaba instalaciones militares sensibles, pueda publicar los resultados de la investigación con pruebas materiales coincidiendo con la visita de Blinken a China."Desde el punto de vista estratégico, Rusia, China e Irán –y ojo que con mucha fuerza se está integrando Brasil–, se está formando este nuevo eje económico–político–militar, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización de Cooperación Euroasiática, y el BRICS. Eso hace que el dólar esté en este momento temblando", expresa al respecto el analista internacional Nicola Hadwa.Respecto a las provocaciones de EEUU con Taiwán, Hadwa advierte que es un tema gravísimo, porque "no sólo es territorio chino, no sólo es una 'piedra que hay ahí en el zapato', sino que Taiwán es el mayor fabricante de los microprocesadores. Y aquí uno de los objetivos [de EEUU] es retardar toda la industria electrónica china a través de una guerra con Taiwán que pudiera dejar a China sin los microprocesadores".

eeuu

pekín

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, pekín, antony j. blinken, vladímir putin, china, аудио