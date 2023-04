https://sputniknews.lat/20230419/empresario-argentino-no-estoy-de-acuerdo-con-la-dolarizacion-1138379942.html

Empresario argentino: "no estoy de acuerdo con la dolarización"

Empresario argentino: "no estoy de acuerdo con la dolarización"

El sector empresario está en pie de alerta ante la inestabilidad macroeconómica. En un año electoral, buscan respuestas en los principales políticos que se candidatean. En otro orden, Seguei Lavrov, el canciller ruso, continúa con su gira en Latinoamérica.

Aunque heterogéneo, el establishment (como se conoce al conjunto de empresarios más poderosos del país) no le es esquivo a la crisis económica y en este 2023 demanda propuestas a los candidatos a dirigir Argentina desde fin de año.Políticos con mejores mediciones en las encuestas se acercan a los empresarios para ganar su apoyo con charlas en el marco de eventos como el del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp) o el Foro Llao Llao que se realiza en la ciudad patagónica de Bariloche.En Cara o Ceca hablamos con Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien compartió su visión en materia política de cara a la próxima gestión. "Tenemos que pensar la inserción fundamentalmente de los jóvenes en el mercado laboral. Hay que ver cómo hacer que los trabajadores pasen a la formalidad. Hay que pensar qué se hace con las leyes laborales para fomentar el empleo", afirmó.Consultado por la gestión del actual ministro de Economía, Weiss afirmó que "Sergio [Massa] evitó que Argentina entrara en un colapso gigantesco, evitó una catástrofe y a partir de ahí está haciendo lo que puede con variables muy complejas. Está haciendo todo lo posible para estabilizar las variables".Finalmente, rechazó la dolarización de la economía: "entiendo que dolarizar la economía no es posible y el consenso de economistas es que se debe tener una cantidad de dólares en el Banco Central que no hay. Desde el punto de vista conceptual, no estoy de acuerdo. En la década del ‘90 tuvimos una experiencia donde se bajó la inflación, pero después se complicó porque la madre de todas las batallas es el déficit fiscal".Serguéi Lavrov visita LatinoaméricaSerguéi Lavrov, el canciller ruso está de gira por América Latina desde el lunes 17, cuando llegó a Brasil. Luego, siguió a Venezuela, donde se reunió en el Palacio de Miraflores con el mandatario Nicolás Maduro y llegó hoy a Nicaragua, para terminar en Cuba.Desde Caracas, se pronunció sobre las sanciones económicas que Estados Unidos impuso y las cuales comenzaron a aliviarse el año pasado, cuando Washington permitió a la petrolera Chevron comerciar petróleo con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), a raíz de las sanciones occidentales contra Moscú, que provocaron un alza global en los precios de los combustibles."La alianza que construyó con Venezuela y Cuba es estructural porque son dos países que también sufrieron en carne propia las intervenciones de los Estados Unidos", agregó.Schulz se refirió al rol de Brasil a partir de la llegada de Lula Da Silva al poder: "le corresponde el rol de garante de la multipolaridad en América latina. Lula tomó la decisión histórica de ir a reunirse con Joe Biden, pero inmediatamente después fue a China y recibió a Lavrov".La pobreza desde cercaEduardo de la Serna es un sacerdote, miembro del grupo "Curas en Opción por los Pobres" de Argentina, que colabora en barrios populares donde las crisis se viven con mayor impacto.Para De la Serna, "la situación es complicada" porque "no es fruto del azar ni de la sequía. Hay una sequía mental de quienes tienen la responsabilidad de ejercer políticas en favor del pueblo. Veo un des-gobierno, que tiene un desconcierto absoluto en las políticas que tienen que tomar".Sobre la vida cotidiana en los barrios populares durante la crisis, declaró que "todo crece, como la inseguridad, la deserción escolar, la gente que va a los comedores, la desocupación. Estamos rodeados de situaciones preocupantes pero la cuestión está en buscar soluciones".

