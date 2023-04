https://sputniknews.lat/20230419/la-llegada-de-lavrov-a-latinoamerica-levanta-berrinches-de-eeuu-1138369622.html

La llegada de Lavrov a Latinoamérica levanta berrinches de EEUU

La llegada de Lavrov a Latinoamérica levanta berrinches de EEUU

La gira de trabajo del canciller ruso, Serguéi Lavrov, por Latinoamérica, ha generado berrinches en la Casa Blanca, tal como lo exteriorizó su portavoz, Karine...

"Es necesario que EEUU deje de alentar la guerra y empiece a hablar de paz", fue la frase de Lula en su gira por China, y que tanto molestó a EEUU. La realidad es que quien no mantuvo un tono neutral contra del mandatario brasileño fue el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby: "En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin mirar en absoluto los hechos", algo que fue refutado por el canciller brasileño, Mauro Vieira, quien aseguró que no sabía "cómo o por qué llegó a esa conclusión".Por otra parte, Vieira subrayó que los asuntos que se hablaron con Lavrov en su vista a Brasil, fueron asuntos de paz y no de guerra, por lo que aseguró que Brasil quiere discutir con un grupo de países el tema de la paz.En tanto, ya en su visita a Venezuela, Lavrov rechazó las posiciones de EEUU contra Brasil, por lo que sostuvo que "EEUU cree que tiene el derecho de emitir veredictos sobre cualquier motivo, pero ellos mismos no se juzgan".Francisco González, especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano, explica que la reacción de Washington contra Brasil "tiene que ver con la radicalización de EEUU, que es el hecho de que ya no es y no tiene la potencia que tuvo en otra hora, en América Latina".

