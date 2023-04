https://sputniknews.lat/20230419/la-noticia-de-eeuu-que-ucrania-no-quiere-ni-escuchar-1138370716.html

octavo mandamiento

eeuu

ucrania

serguéi lavrov

antony j. blinken

guillermo lasso

ecuador

Ucrania, un pozo sin fondo que está arruinando a EEUU y EuropaLos recursos de Washington para brindar asistencia en seguridad a Ucrania no son ilimitados, pese a que el Congreso ha habilitado "una extraordinaria cantidad de dinero", afirmó el subsecretario de Defensa para Políticas de EEUU, Colin Kahl, en una entrevista que concedió a la revista Foreign Policy. En este contexto, el congresista republicano Matt Gaetz presentó este 17 de abril una resolución para obligar al presidente, Joe Biden, a proporcionar información sobre sus planes de asistencia militar a Ucrania.En este escenario, el Congreso estadounidense aprobó una nueva asistencia de 20 millones de dólares para Kiev destinados a supervisar cómo y en qué está usando el dinero que la Administración Biden le ha otorgado a Kiev desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022. Una vez presentada la auditoría, que será realizada por el propio régimen de Kiev, el dinero será entregado al Gobierno de Zelenski.EEUU desconoce su responsabilidad nuclearEl Secretario de Estado, Antony Blinken, parece no recordar quién es la única potencia que ha lanzado bombas nucleares. Lamentó públicamente que Hiroshima y Nagasaki hayan sufrido un incidente nuclear, sin referirse a la autoría estadounidense del bombardeo. EEUU es el primero en protestar por el desarrollo nuclear de otros países. Considera una amenaza que Corea del Norte amplíe su programa nuclear o que Irán desarrolle el propio, pero se niega a detener los ejercicios militares con Corea del Sur y Japón e imposibilita el retorno al Tratado Nuclear con Irán. A través de la OTAN busca presionar a China y Rusia para negociar un nuevo acuerdo estratégico nuclear, pero al mismo tiempo acusa a Rusia de estar por utilizar armas nucleares tácticas y realiza los ejercicios militares nucleares Global Thunder 23.La llegada de Lavrov a Latinoamérica levanta berrinches de EEUULa gira de trabajo del canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, a países socios en América Latina, ha molestado a EEUU. Así lo dejó ver la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien se mostró indignada por la postura de Brasil respecto a Rusia y China. En este sentido, Lavrov recalcó que EEUU se cree con el derecho a dar veredictos a su propio criterio. El jefe de la diplomacia rusa continúa su viaje en Venezuela, donde ya se reunió con las máximas autoridades del país y con su homólogo boliviano, Rogelio Maita Maita.Francisco González, especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano, explica que la reacción de Washington contra Brasil "tiene que ver con la radicalización de EEUU, que es el hecho de que ya no es y no tiene la potencia que tuvo en otra hora, en América Latina".Ecuador: Lasso se defiende con uñas y dientesUn escándalo en el partido Pachakutik, donde se investiga si algunos miembros estaban negociando su voto a favor de Lasso, llevó al presidente a cambiar de estrategia: amenazó con llamar a elecciones anticipadas presidenciales y parlamentarias. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea comenzó a tomar declaraciones de 41 testigos para presentar su informe final para el juicio político. Por otro lado, el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, fue arrestado tratando de escapar del país.Al explicar la situación en la que se encuentra Lasso, la politóloga ecuatoriana, Daniela Salazar, señala que "si declara una muerte cruzada sería una inestabilidad política para el Ecuador más de la que ya tiene, pero yo creo que no va a alcanzar a hacer las alianzas necesarias. Entonces podría ser que se de este escenario, aunque sería un suicidio político".Selección sub 17 de Ecuador, de gran despreciado a gran favorito en Sudamericano de la categoríaLa selección ecuatoriana de fútbol categoría sub 17, se ha convertido en la sorpresa y la revelación del sudamericano que se celebra en Ecuador, mostrando contundencia y jerarquía, haciendo que se encuentre en la primera posición de la tabla y sigue ilusionando a todo un país.Esteban Dreer, ex seleccionado del Ecuador señala: "El nivel mostrado por la selección ecuatoriana de fútbol en el sudamericano sub 17 responde al crecimiento del combinado nacional, la tri ha tenido una gran evolución y eso se ha demostrado dentro del campo de juego, es un equipo que no se achica y que sale a buscar el partido".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

