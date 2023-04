https://sputniknews.lat/20230419/la-nueva-constitucion-chilena-determinaria-el-futuro-de-varios-partidos-y-politicos-independientes-1138327167.html

La nueva Constitución chilena determinaría el futuro de varios partidos y políticos independientes

Si esta norma hubiese estado vigente en la elección parlamentaria del 21 de noviembre de 2021, tan solo seis de los 27 partidos políticos que participaron hubieran logrado elegir un representante en la Cámara de Diputadas y Diputados."Ya el 5% en la votación de diputados existe para que un partido pueda continuar existiendo o no. Nosotros eliminamos 12 partidos el año pasado por no haber alcanzado ese porcentaje de votación, pero sus candidatos se mantienen electos. Lo que haría el umbral ahora es no permitir que elijan parlamentarios los que no tienen ese umbral", aseguró a EMOL el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle.En la legislación actual ya existe un umbral del 5% para que un partido siga existiendo. No obstante, pueden conservar su estatus como partido, aunque no alcancen ese umbral, si son elegidos al menos cuatro parlamentarios, los cuales cumplirán funciones en el Congreso.Tras el plebiscito del 4 de septiembre, cuando el 61,89% de los votantes rechazó la propuesta de la nueva Constitución emanada por la Convención Constitucional, los partidos políticos comenzaron una serie de negociaciones que culminaron tres meses después en el denominado Acuerdo por Chile.En el documento se estableció que el nuevo proceso constituyente, que ya está en curso, contaría con tres órganos que participarán en la redacción de una nueva propuesta constitucional. Asimismo, las negociaciones entre los partidos políticos terminaron con la aprobación de 12 bases constitucionales para este nuevo proceso, las que deberán ser cumplidas.Para cumplir las bases constitucionales acordadas por los partidos políticos, el Parlamento creó el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 12 integrantes y que tendrá la función de revisar que las normas adoptadas no contradigan las 12 bases constitucionales contempladas en el Acuerdo por Chile.Desde el 6 de marzo, un grupo de 24 expertos, 12 designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado, se encuentra elaborando un anteproyecto de nueva Constitución que pasará al futuro Consejo Constitucional, órgano que será elegido a través de elecciones generales el próximo 7 de mayo.Las normas aprobadas del Comité de ExpertosPara avanzar de manera más eficaz en la discusión de las normas, la Comisión Experta cuenta con cuatro subcomisiones:El 15 de abril, las cuatro subcomisiones recibieron de parte de la Secretaría del proceso constitucional la primera propuesta de anteproyecto, la cual contiene un total de 192 artículos que fueron aprobados en general.Para Holzmann, la norma aprobada por la Comisión Experta genera un incentivo para evitar que surjan partidos en los extremos de las ideologías, puesto que estos "amplían muchísimo la distancia ideológica y, por tanto, dificulta enormemente la posibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso, como lo hemos visto hasta ahora"."Por otro lado, la norma también busca evitar la fragmentación política. Sin embargo, el artículo no asegura que la fragmentación no exista, puesto que dentro de todos los partidos, incluso los más tradicionales con décadas de existencia, se producen fragmentaciones. La propuesta del 5% va en términos institucionales correctos", aseveró el analista político.El ex convencional constituyente Cristóbal Andrade, electo a través de una lista de independientes para la Convención Constitucional, explicó a Sputnik que los expertos que están hoy escribiendo la Constitución son designados por partidos políticos, "así que van a pensar solamente en ellos y no en los independientes".Partidos más potentes, ¿pero a qué costo?Si la norma del 5% es ratificada por el Consejo Constituyente y luego aprobada por la ciudadanía en el plebiscito de diciembre de 2023, el artículo entraría en vigencia para las elecciones parlamentarias de 2025.Holzmann destacó que la norma evitará la proliferación de partidos pequeños o movimientos que dificultan la negociación política para los Gobiernos de turno en el Poder Legislativo. Así también, existiría una conformación de partidos más potentes y con un mayor espectro ideológico.Sin embargo, no todo sería positivo. Para el cientista político, los partidos, al sentirse más empoderados, podrían designar a candidatos a dedo por parte de sus directivas. "Es exigible en todos los niveles las primarias para poder designar candidatos y de esa forma generar un contrapeso al interior de los partidos, evitando la concentración en grupos de poder"."Espero que los consejeros que serán electos puedan cambiar esta norma, que le hagan enmiendas y que trabajen con la ciudadanía que no está representada en este momento. Hay mucha gente que es independiente y no se siente representada por ningún partido", enfatizó Andrade.El exconstituyente puntualizó que esta norma debe ser eliminada o, por último, se cree un sistema en donde los independientes, apoyados por los partidos, puedan ser electos diputados.

