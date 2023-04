https://sputniknews.lat/20230419/me-parece-un-golpe-de-estado-gustavo-petro-reitera-su-apoyo-a-pedro-castillo-1138345499.html

"Me parece un golpe de Estado": Gustavo Petro reitera su apoyo a Pedro Castillo

"Me parece un golpe de Estado": Gustavo Petro reitera su apoyo a Pedro Castillo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que Pedro Castillo es un hombre "acorralado por una clase política corrupta". Según el mandatario, los... 19.04.2023, Sputnik Mundo

Según sus palabras, Castillo era un presidente que representaba a una población indígena históricamente invisibilizada en la política y que fue destituido sin el debido proceso.El mandatario colombiano también explicó que solo le había visto dos veces durante sus ocho meses como presidente de Colombia y que durante ese tiempo había visitado Perú cuando asaltaron el palacio de Gobierno para "capturar a su esposa y a su hija". En su opinión, estas acciones demostraron que las autoridades están intentando acorralar a Pedro Castillo."¿Por qué perdió sus derechos políticos si era el presidente electo por la mayoría del pueblo?, ¿por qué ahora decenas de peruanos son asesinados?, ¿no tienen derechos políticos?, ¿por qué no se escucha a las comunidades indígenas de la sierra?, ¿por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir a electos constitucionalmente sin condenarlos, llevándolos a la cárcel sin condenarlos? (...) Eso me parece un golpe de Estado", añadió.La crisis peruana se desencadenó el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional mediante el establecimiento de un "gobierno de excepción". El Congreso peruano consideró que Castillo intentó romper el orden constitucional, lo destituyó y nombró como jefa de Estado a Boluarte, entonces vicepresidenta.Castillo fue detenido y permanece en prisión en un penal de Lima bajo cargo de presunta rebelión y conspiración, entre otros delitos.Desde diciembre, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú de parte de grupos y organizaciones de ciudadanos. Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso, a través del adelanto de elecciones generales.

