"Nunca se va a limpiar mi nombre": así fue el drama de estar preso por la fuga del 'Chapo' | Video

"Nunca se va a limpiar mi nombre": así fue el drama de estar preso por la fuga del 'Chapo' | Video

Jaime Galindo, el último expolicía acusado de haber sido cómplice de la fuga del narcotraficante mexicano Joaquín el 'Chapo' Guzmán en 2015, fue puesto en... 19.04.2023

2023-04-19T03:01+0000

2023-04-19T03:01+0000

2023-04-19T03:02+0000

américa latina

méxico

joaquín el 'chapo' guzmán

seguridad

seido

andrés manuel lópez obrador

💬 entrevistas

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/10/1138228649_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4ab180bab833ed3ebb630ddb39a574ff.jpg

Después de siete años y casi ocho meses de permanecer encerrado en el penal de máxima seguridad de El Rincón, en el estado mexicano de Nayarit, Jaime Galindo se reencontró con su familia hace unos días en la Ciudad de México. Sin embargo, aunque ya está en libertad, ningún Tribunal le ha concedido, hasta ahora, una absolución. El proceso judicial en su contra sigue en curso. El 28 de octubre de 2022, Sputnik publicó la investigación del caso de Jaime Galindo, quien, igual que miles de mexicanos, permaneció en una cárcel a pesar de no tener una sentencia de un juez. El 3 de noviembre de 2022, Sputnik dio a conocer dicho trabajo periodístico durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, la Presidencia del país latinoamericano instruyó a su equipo para que el caso del exmiembro de la extinta Policía Federal fuera revisado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano. López Obrador también dio la instrucción para que su expediente fuera revisado por los abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuyos servicios son gratuitos. El 14 de abril de 2023 comenzó la audiencia de Jaime Galindo con la presencia de los fiscales federales Emanuel Gil, Jacob Castellanos e Isaías Flores, así como con Myriam Vázquez, defensora pública federal del acusado. Tras varias horas, se ordenó la inmediata excarcelación del expolicía federal, uno de varios señalados por la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, quien en su momento fue el criminal más buscado por la Justicia de Estados Unidos.Jaime ahora deberá presentarse cada 15 días ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, para firmar una hoja como garantía de que no saldrá del país. En la prisión de El Rincón, Galindo era identificado como el preso número 9250. Ahora ya puede olvidarse de ese número. Y, acompañado de su familia, cuenta a Sputnik cómo ha sido la recuperación de su libertad. —¿Cuál fue su primer pensamiento cuando obtuvo su libertad?— Pensé que me iba a quedar [en la cárcel] otra vez. Pensé que la Fiscalía no me iba a permitir salir de ahí. Tenía tres intentos de un cambio de medida cautelar. Y al ver la actitud de la Fiscalía de cómo estaba llevando el caso, me dio miedo, me dio temor, me estresó; fueron ocho horas de estar prácticamente encerrado en una sala esperando que se llevara a cabo [la audiencia] y terminara. Yo quería que terminara, que ya me dejaran en paz. Ya no aguantaba. Ya mi estrés estaba llegando al límite. Llegó un momento que dije: 'Espérate, no te pongas feliz, no te pongas contento. Al final que ya la juez diga que me puedo ir libre, ponte contento' (...). Me sentí contento, pero no me lo creía. Y me ha durado esa emoción dos noches. No he dormido nada. Porque aún mi cerebro como que no lo capta, no lo siente. He recibido llamadas de mi gente, de mi familia, de mis amigos, compañeros, pero siento que no estoy todavía aquí. Tienen que pasar varios días para olvidar aquel lugar y verme aquí.—¿Cómo llegó usted a trabajar al penal del Altiplano, la cárcel dónde estaba Joaquín el 'Chapo' Guzmán?—Este suceso [la fuga] se llevó a cabo en julio, yo había llegado [al penal] en marzo. Nosotros sabíamos quién era ese señor. Sabíamos la responsabilidad que teníamos con él. Y yo siempre voy a lo que siempre he tratado de defender. Cuando el señor estaba en su estancia, nosotros que lo veíamos respirábamos, se hacían las llamadas telefónicas a los correspondientes funcionarios para informarles que ya estaba en su estancia, que no había riesgo ya de nada. Su estancia era la seguridad que teníamos sobre nosotros mismos también. ¿Cómo íbamos a saber que exactamente en determinado lugar de la regadera estaban haciendo un túnel? Los equipos de seguridad no funcionaban y aun así lo mantuvieron ahí. Los funcionarios sabían de la peligrosidad. Fue injusto porque siempre se informó que no funcionaban los equipos de seguridad.—¿Cuál era su función? ¿Qué hacía en ese momento de la fuga?—Yo estaba como apoyo al supervisor. El supervisor era nuestro jefe, el inmediato hasta arriba en ese lugar Centro de Control de Toluca. Nosotros actuábamos como su apoyo para cualquier situación que se diera. Sobre la información que se requiriera, aparte de mí, había dos más. Pero ese día ellos descansaron y yo me quedé apoyando porque yo salía de descanso todo el fin de semana y la semana que seguía. Me encargaba de estar enviando, efectivamente, la información de nuestros objetivos a la superioridad.Y en ese momento [de la fuga] yo me encontraba recabando la información sobre [el narcotraficante] Servando Martínez alias la Tuta, porque él en ese momento estaba en el servicio médico. Y una de mis responsabilidades era recabar esa información. A mí me tenía entretenido la Tuta, estaba afuera, para saber qué cosa tenía, para saber qué le habían medicado. A mí me acusan de haber pasado dos veces, dando vueltas, y el mismo juez me acusa de que por darme dos vueltas y salir en un video dos veces, yo me había dado cuenta y me había percatado de que el señor Joaquín se había fugado.—¿Ellos [la Fiscalía] presentaron más videos?—Sí, porque yo estaba recabando la información con un compañero o el otro. Iba con él, fui con los dos, dos veces. Uno me dijo que no tenía y fui con él otro, no lo tenía. Qué les estaba dando contratiempo recabar la información. Regresé minutos después y volví a solicitar la información para enviarla, pero no la tenían. No la querían proporcionar. Lo que yo hice fue entonces directamente hablar con el servicio médico e investigar qué es lo que le estaba pasando a este señor [La Tuta].—Usted escribe de puño y letra en una carta que le entregó a Sputnik hace meses que habló con una enfermera, ¿cierto?—Sí, con una enfermera. Con ella me paso hablando de las 21:07 horas a las 21:14 horas, más o menos. Estuve preguntándole, hablando, lo que se requería para la información, cuando de repente colgué [el teléfono] y, a los dos minutos, sonó un teléfono preguntando que dónde estaba [Joaquín Guzmán] porque no lo veían. Yo no monitoreaba, yo no tenía monitores.—¿Ustedes escuchaban lo que estaba pasando cuando se fugó el 'Chapo'?—Eso es una mentira, porque donde estábamos nosotros no teníamos audio. Nosotros nada más teníamos video, video en el momento, audio no.—Un conductor de la televisión mexicana presentó en su noticiero un video en exclusiva del minuto a minuto de la fuga del narcotraficante con audio, acusándolos a ustedes [monitoristas] de que escuchaban lo que sucedía en la celda de Joaquín Guzmán en el momento de la fuga a través de un túnel que estaba en la regadera de su celda. Los acusaron de escuchar lo que pasaba y no hicieron nada.—Yo hablo por mí y donde estábamos ocupados nosotros. Nosotros no teníamos arriba audio, puro video. Cualquier situación que se diera, era teléfono y hablar directamente a las áreas donde se estuviera presentando algo. Ahí realmente no sé quién pudo haber filtrado, juntar el audio con el video, probablemente. Porque además en ese lapso, en días anteriores, había una empresa que taladraba poniendo unas antenas para precisamente poner un brazalete para el señor Guzmán. Yo no escuché, no sé de cuáles audios están hablando.—¿Nunca se enteró de la existencia de esos videos?—Yo nunca me enteré. —¿Qué pasó cuándo escuchó por teléfono que se había escapado uno de los capos más buscados del mundo?—Puedo decir que de mi responsabilidad hacía él siempre la mantuve. Sabía lo que tenía que informar, a qué hora y cómo (...) Porque yo vi el video del personal de seguridad que fue [al lugar de la fuga] con calma y regresó, pensé que no había pasado nada. Porque como van y como regresan y no informan. Ellos tuvieron que haber informado a su superioridad. No sé si lo hicieron o no. Pero cuando ya me enteré, sentí un balde de agua fría y dije: ¡Ya se jodió el asunto!—¿Usted visitaba la celda de Joaquín Guzmán? ¿Usted conoció al 'Chapo' personalmente?—No, yo nunca tuve la oportunidad de ver al señor Guzmán. A mí no me tocó. Siempre lo veía por el video.— Me gustaría saber si a usted lo presionaron para inculparse...—Fue un poco fuerte el tratar de inculparnos.—¿Sí los trataron de inculpar?—Sí, con sus aseveraciones: 'Ustedes lo dejaron escapar'. Sí tuvimos presión, tuvimos un interrogatorio antes de la declaración que hicimos ante el Ministerio Público. Fue un interrogatorio en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), duramos cinco días sentados en una silla, día y noche, esposados a una silla. A los cinco días nos dejaron salir. —Meses después los detuvieron en sus puestos de trabajo, ¿cómo fue su detención?—Yo estaba en Oaxaca y ahí me fueron a detener. Yo supe en el momento anterior a que me detuvieran que ya habían detenido a mis compañeros. Cuando lo supe, volví a caer en shock. Vuelvo a lo mismo: si yo hubiera sido culpable, me hubiera ido. No me fui, me quedé. Esa misma noche, a las cuatro de la mañana, estuvieron presentes por mí. De las cuatro de la mañana hasta la dos de la tarde que llegamos a la Ciudad de México. Todos respondimos a como nos había enseñado la Policía Federal: a trabajar. Y nos volvieron a aprehender. Yo creí en mi inocencia y creo en mi inocencia. Y pensé que Policía Federal nos iba apoyar con nuestra defensa, [pero] creo que no fue así. A lo largo de siete años, compañeros míos fueron saliendo a los dos, tres años, a los cuatro, a los cinco... La misma Policía Federal no hizo más, nomás un documento donde no teníamos nosotros nada que ver, que no éramos los que teníamos que haber emitido ese Código Rojo. Porque nosotros no sabíamos. Mis compañeros [monitoristas] avisaron que ya no veían a ese señor [Joaquín Guzmán]. Hay un protocolo de seguridad y custodia que son los garantes de la seguridad de los internos. Al ver que el señor [Joaquín Guzmán] ya no estaba, no respondieron con un Código, ellos eran los que estaban ahí.—¿Qué tan lejos queda el lugar donde estaban monitoreando del lugar de la fuga?—Es lejos, hay que pasar cinco filtros, son exclusas que les llamamos y tienen que pasarlas hasta llegar hasta donde estaba este señor [Joaquín Guzmán].—¿Estabas a minutos de salir del trabajo cuando se dio la fuga del exlíder del cártel de Sinaloa?—Yo ya estaba a punto [de salir]. Dije: nada más paso el reporte de la Tuta y ya me voy.—Se dijo que fue muy extraño que se haya ido a la enfermería para que el 'Chapo' se fugara. ¿Usted qué opina?—Pues yo siempre he marcado las suposiciones, como suposiciones, lo que no se puede probar. No sé exactamente si lo hizo así o no. Solamente él sabría. Yo no quiero suponer nada.—¿Cuánto tiempo estuvo en la enfermería la 'Tuta'?—Pues prácticamente media hora, un poco menos. —Una fuente que ayudó a la investigación y que fue su compañero, nos confirmó que no tenían audio cuando se fugó Joaquín Guzmán Loera. También dijo que había visto a alguien parecido a Tomas Zerón. ¿Usted vio a algún alto funcionario ese día?—Yo no conozco al señor Tomás Zerón, pero se menciona que él estuvo ese día, cuando lo detuvieron y nos sacaron del Centro Federal. Uno de mis compañeros que lo conoce, él mencionó que, efectivamente, él [Tomás Zerón] estuvo ahí. Pero yo no lo conozco, nunca lo he visto.—¿Usted dormía en el penal?—Sí, ahí trabajábamos, ahí dormíamos. No salíamos de ahí. Tenía pocos meses, cuatro. Nunca nos imaginábamos que de una casa más lejana [se conectara el túnel a la prisión para la fuga]. Hay otras casas más cerquitas al lugar, a un costado. El túnel ese era en desnivel hacia abajo, abajo y hacia arriba.—¿Cómo fueron sus primeros días en el penal de El Rincón?—Mi momento más difícil: luchar contra la misma población. Porque nos agredían verbalmente. Nos llamaron corruptos, entre otras palabras, nos pasaban a gritar y nadie decía nada. Nos costó que nos respetaran y no tanto como policías federales, sino como personas. Fuimos quitándonos esa etiqueta de servidores públicos corruptos y viéndonos como personas. Lo más difícil, aparte del encierro, es que no puedes ver a la familia. El costo [económico] de traslado de la familia al penal... todos éramos foráneos. Soportar este problema mediático... No podíamos defendernos porque todo lo veían mal.—¿Pensó en algún momento que se iba a quedar en la cárcel toda su vida?—Sí, sobre todo esta última vez, por eso tenía yo el temor de que no iba salir. Por eso ya desde hace dos días para acá mi cabeza retumbaba, daba vueltas, porque no lo asimilaba todavía, no lo asimilo todavía. Es una secuela psicológica que estoy sintiendo. El primer día que salí le comenté a un compañero que tenía miedo de irme y miedo de quedarme; le dije: 'Es que si no me dan mi libertad tengo miedo a quedarme, y si me dan mi libertad tengo miedo de irme porque no sé qué va pasar de aquí en adelante. Trabajo no tengo, dinero no tengo, todo ese problema acabó con mi vida. No tengo nada. —¿Va pelear una indemnización o una retribución económica por todo el tiempo que trabajó en la Policía Federal?—Ahorita tengo nada más el cambio de medida cautelar, mi cierre del proceso [judicial] se está llevando a cabo. Vamos a tratar con la abogada. Dependiendo de eso sabremos si se pelea o no. Quiero salir absuelto, quiero pues ya no tanto limpiar mi nombre, porque nunca se va limpiar, en cualquier red voy aparecer como el integrante de la Policía Federal que dejó salir al señor Guzmán Loera.—¿Usted que le quisiera decir a la gente en este momento?—Quisiera pedir que no nos estigmaticen en ese aspecto porque nosotros únicamente éramos unos mediadores en la información de nuestro lugar de trabajo con el lugar donde estaba recluido este señor [Joaquín Guzmán] y no teníamos la posibilidad de saber exactamente qué había pasado. No soy culpable. Y me duele vernos en ese sentido. Me duele porque perdimos todo con esta situación. Me gustaría demostrarlo con trabajo.—¿Qué mensaje le mandaría al presidente López Obrador, al que le presentamos su caso?—Primeramente, agradecer. Creo que a veces pensamos que no es verdad que nos puede ayudar. Hoy lo he visto, he visto su ayuda, he visto su apoyo. Agradezco infinitamente porque me ha permitido estar con mi familia y pedirle si es posible que revisara los centros federales para que vea que a veces cuán vulnerables son.—¿Cuántos compañeros están ahí?—Yo era el último de todos. Fui el último. Los últimos habían salido en enero pasado, el cinco de enero. Y yo era el último de todos ellos. Por eso pensé que no iba a salir.—¿En dónde depositó su fe en todos los años que estuvo preso?—Mi fe estaba en Dios. Mi fe está en Dios. Por eso el día de la audiencia, le dije: '¡Ya Dios, ya para esto! ¡Ya que termine! Si no quieren que me vaya, no me voy, pero ya que termine esta angustia'.

