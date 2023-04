https://sputniknews.lat/20230420/a-80-anos-del-levantamiento-del-gueto-de-varsovia-dejaron-la-imagen-de-nuestro-nunca-mas-1138433957.html

A 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia: "dejaron la imagen de nuestro 'nunca más'"

Se conmemoraron 80 años del levantamiento judío en el gueto de Varsovia, una fecha que la humanidad debe recordar por siempre. Al mismo tiempo, miles de... 20.04.2023, Sputnik Mundo

A 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia: “dejaron la imagen de nuestro ‘nunca más’ A 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia: “dejaron la imagen de nuestro ‘nunca más’

El 19 de abril de 1943, en vísperas de Pesaj, la Pascua judía, unos pocos jóvenes armados hicieron estallar la rebelión en el gueto de Varsovia, cuando atacaron tropas alemanas con granadas y bombas molotov hasta hacerlas retroceder, aunque fueron derrotados. De ese evento pasaron ocho décadas.En Cara o Ceca conversamos con Ariel Gelblung, director de la oficina del Centro Simon Wiesenthal para América Latina. Gelblung contó quién fue Simon Wiesenthal, a quien hace honor el nombre de la Fundación: "fue un sobreviviente y se dedicó a llevar a la justicia toda la documentación para identificar y juzgar a alrededor de 1.100 nazis".Además, comentó sobre el encuentro con Albert Speer, el arquitecto de Hitler: "se encontró con Wiesenthal, es cierto, una vez que quedó en libertad. También es cierto que ellos habían tenido correspondencia, pero no se sabe qué se dijeron".Crisis de migrantes en EuropaEuropa está recibiendo una gran cantidad de migrantes que cruzan en botes precarios desde África, arriesgando su vida por no tener la posibilidad de acceder a una visa. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se estima que ya son más de 40.000 los que arribaron a las costas del viejo continente durante este 2023.Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. A principios de año, murieron más de 60 migrantes en las costas de Italia por el hundimiento del bote donde navegaban. Para evitar esto, hay ONGs que se ocupan de asistirlos.Juan Matias Gil, Jefe de misión de búsqueda y rescate en el mar Mediterraneo de Médicos Sin Fronteras, dijo que "se han rescatado en los últimos dos años más de 7.000 personas, en lo que va del 2023, 1.100 personas, pero seguimos buscando porque siguen saliendo barcazas. Acá viene gente escapando de varios países y no solo de África"."Las condiciones de los migrantes son muy malas. Para llegar a Libia [de donde parten a Europa] ya debieron haber pasado varias fronteras, donde muchos mueren de hambre o sed y una vez que llegan, ahí hay una guerra civil permanente y gente que hace negocios con las personas", agregó.Sobre la política de la Unión Europea con respecto a esta situación, afirmó que "hacen estas travesías por no tener los canales legales y seguros para migrar, por no poder pedir una visa, subirse a un avión y no tener que arriesgar su vida. El 90% son hombres, el resto mujeres y niños y lo que vimos en los últimos años es que una de cada tres personas es menor de edad".

