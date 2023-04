https://sputniknews.lat/20230420/crimea-y-rusia-una-relacion-con-mas-de-dos-siglos-de-historia-1138363716.html

Crimea y Rusia: una relación con más de dos siglos de historia

Sputnik te explica los detalles de la relación entre Rusia y Crimea a lo largo de los siglos.La historia de la incorporación de Crimea a Rusia está inextricablemente ligada a la lucha que Rusia libró en sus fronteras meridionales contra el Imperio otomano (actual Turquía) y su vasallo, el Kanato de Crimea. Un bastión de la esclavitud en el mar NegroComo unidad estatal independiente, el Kanato de Crimea surgió a mediados del siglo XV tras el colapso de la Horda de Oro. Para los otomanos, el Kanato tenía un interés estratégico porque:El comercio de esclavos floreció en el territorio de la península. Como resultado de numerosas incursiones, unos cuatro millones de rusos y polacos fueron capturados y luego vendidos en el mercado de esclavos del Imperio otomano. Además, el Kanato de Crimea realizaba constantes incursiones en tierras rusas.La conquista de Crimea por Rusia y el fin de la esclavitudEn 1687 y 1689, durante la regencia de la zarevna Sofía Alekséyevna Románova (1657-1704), se emprendieron dos infructuosas campañas de tropas rusas a Crimea, dirigidas por el príncipe Vasili Galitzine. Bajo Pedro I el Grande (1672-1725) Rusia luchó dos veces contra los turcos. Durante las campañas de Azov, Rusia ganó la fortaleza Azov y comenzó a construir una flotilla militar hacia el mar Negro. Sin embargo, el éxito fue anulado por la campaña de Prut en 1711, cuando Rusia devolvió Azov a los turcos.En 1735, bajo la emperatriz Ana I de Rusia (1693-1740), comenzó otra guerra entre Rusia y el Imperio otomano. Sin embargo, el éxito no estaba cerca. Solamente en la segunda mitad del siglo XVIII, la lucha por la península de Crimea y por un acceso al mar Negro se convirtió en una de las direcciones prioritarias de la política exterior de la emperatriz Catalina la Grande (1729-1796). En 1768 comenzó otra guerra ruso-turca. En junio de 1772, las tropas rusas ocuparon las principales ciudades fortaleza de Crimea. El 12 de noviembre de 1772, se firmó un tratado entre el Imperio ruso y el Kanato de Crimea, en virtud del cual Crimea fue proclamada Kanato independiente bajo el protectorado ruso. Así, Rusia obtenía acceso al mar Negro. Al establecer el control sobre la ciudad de Cafa (ahora Feodosia), Moscú puso fin al mayor mercado de esclavos de Europa.Los combates acabaron con la derrota del Imperio otomano. Crimea y las regiones tártaras adyacentes se independizaron oficialmente de los otomanos. Los historiadores indican que el tratado fue uno de los mayores éxitos de la emperatriz Catalina II y creó las condiciones previas para las futuras victorias del Ejército ruso.La firma del 'Manifiesto sobre la incorporación de Crimea'La paz no podía durar para siempre. Rusia solamente consiguió afianzarse cerca del mar Negro. Crimea seguía siendo tierra de nadie y persistía la amenaza de un ataque turco. En este sentido, en 1782 el príncipe Grigori Potiomkin (1739-1791) dirigió un memorando a la emperatriz en el que afirmaba que "la adquisición de Crimea únicamente traerá la paz. A Crimea le seguirá el dominio en el mar Negro". En diciembre de 1782, Catalina la Grande aprobó el plan del príncipe, que dirigió personalmente el proceso de anexión de la península al Imperio.El 19 de abril de 1783, en San Petersburgo, la emperatriz Catalina II firmó el Manifiesto sobre la incorporación de la península de Crimea, la isla de Tamán y toda Kubán al Estado ruso. A partir de ese día Crimea pasó a formar parte del Imperio ruso. Gracias al manifiesto, a los habitantes de las nuevas tierras rusas, incluidos los tártaros de Crimea, se les concedieron los mismos derechos que a los demás súbditos del Imperio ruso.La emperatriz temía que la anexión de Crimea provocara una nueva guerra con los turcos y la intervención de los países europeos. Por esta razón, el manifiesto no se hizo público y fue sellado en una caja de madera acolchada con hierro. En junio de 1783, tropas al mando de Alexandr Suvórov entraron en el Kanato de Crimea. La dinastía local perdió el trono. Ese mismo mes se fundó el puerto-fortaleza de Sebastopol. El Kanato de Crimea finalmente dejó de existir. El febrero de 1784, Catalina la Grande concedió a la alta nobleza de Crimea todos los derechos y privilegios de la nobleza rusa. A todos los cautivos, súbditos de Rusia, se les concedió la libertad. En el momento de la adhesión de Crimea a Rusia había en la península unos 60.000 habitantes y 1.474 pueblos.La importancia de la integración La anexión de Crimea a Rusia tuvo un enorme valor:A mediados del siglo XIX, Sebastopol se había establecido definitivamente como base principal de la Flota del Mar Negro. Durante la guerra de Crimea (1853-1856), Sebastopol estuvo sitiada por un año. El Imperio ruso fue derrotado en la guerra, pero Crimea siguió formando parte de él.Qué ocurrió después del siglo XIXA principios del siglo XX, durante la Guerra Civil rusa (1917-1922), el poder cambió de manos en la península. El 17 de noviembre de 1920, la península de Crimea fue totalmente liberada por el Ejército rojo. El 18 de octubre de 1921, se formó la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea dentro de las fronteras de la península de Crimea como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1942, el territorio de Crimea fue ocupado por tropas alemanas y rumanas. En mayo de 1944, el Ejército Rojo liberó Crimea. En 1945, la región se transformó en el óblast de Crimea. En 1954, el óblast fue transferido a la República Socialista Soviética de Ucrania.El 1 de diciembre de 1991, el territorio de la actual República de Crimea pasó a formar parte de Ucrania. El 26 de febrero de 1992, la región empezó a llamarse República de Crimea, y el 5 de mayo se proclamó su independencia estatal. En 1998, pasó a llamarse República Autónoma de Crimea.El golpe de Estado en 2014En 2014, un golpe de Estado llevó al poder en Ucrania a un liderazgo antirruso. El golpe fue seguido de concentraciones en ciudades del sur y sureste de Ucrania en defensa de la población rusoparlante, muchas de las cuales se celebraron bajo banderas rusas.A raíz de estos acontecimientos, el 16 de marzo de 2014 se celebró un referendo sobre el estatus político de Crimea en el que la mayoría de los residentes votaron a favor de unirse a Rusia. La reunificación con Rusia fue apoyada por el 96,77% de los residentes en Crimea y el 95,6% de los residentes en Sebastopol. El 18 de marzo de 2014, el presidente ruso, Vladímir Putin, los dirigentes de Crimea, y el alcalde de Sebastopol firmaron un acuerdo sobre la adhesión de la República de Crimea y Sebastopol a Rusia. La República de Crimea y la ciudad de Sebastopol se convirtieron en los súbditos número 84 y 85 de la Federación de Rusia.

