El Kremlin reafirma su rechazo al eventual ingreso de Ucrania en la OTAN

El Kremlin reafirma su rechazo al eventual ingreso de Ucrania en la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Uno de los objetivos de la operación militar que Rusia lanzó en 2022 sigue siendo impedir el ingreso de Ucrania en la Organización del... 20.04.2023, Sputnik Mundo

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llegó en visita no anunciada a Kiev, la primera en lo que dura el conflicto armado. "El secretario general ha subrayado que los integrantes de la OTAN prestaron ayuda a Ucrania por más de 150.000 millones de euros (...), aumentan los suministros de aviones, carros de combate y vehículos blindados, el Fondo de la OTAN para Ucrania le presta ayuda urgente (...). Todo eso tiene una importancia real para la situación en los campos de batalla", dice una declaración difundida por la Alianza.El representante del Kremlin rehusó hacer conjeturas acerca de cómo la visita de Stoltenberg pueda influir en las perspectivas del ingreso de Ucrania en el mayor bloque militar del mundo. A la pregunta de si hay algunas evaluaciones al respecto en el Kremlin, Peskov aseguró que "no las hay". Aparte de Estonia, Letonia y Lituania que se unieron a la OTAN en 2004, dos naciones más de la extinta URSS –Georgia y Ucrania– proclamaron la intención de adherirse a la Alianza. Durante la cumbre de Bucarest, en 2008, la OTAN saludó sus planes y anunció un período de compromiso intensivo con ambos países para que puedan formalizar el ingreso en una fecha aún sin determinar. Ucrania renunció en 2014 a su estatus de Estado no alineado. En junio de 2016 el país proclamó el ingreso en la OTAN como un objetivo de su política exterior. En 2019 el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales que consagran el propósito de incorporarse a la Unión Europea y la Alianza Atlántica. En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto Estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas. Rusia continúa desde el 24 de febrero del año pasado una operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania, a la que apoyan con el suministro de armas y municiones, ayuda financiera y humanitaria.

