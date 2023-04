https://sputniknews.lat/20230420/el-sobrino-de-john-f-kennedy-no-podemos-hacer-frente-a-las-ffaa-rusas-en-ucrania-1138399972.html

El sobrino de John F. Kennedy: "No podemos hacer frente a las FFAA rusas en Ucrania"

El conflicto ucraniano es un gran problema para EEUU desde el punto de vista geopolítico, pero "los rusos están luchando en una proporción de siete a uno", por... 20.04.2023, Sputnik Mundo

Según sus palabras, Washington no podrá sacar nada bueno del conflicto ucraniano. Esta crisis se ha convertido en un enorme problema para la Administración estadounidense, añadió.Kennedy Jr coincide con muchos otros expertos estadounidenses, quienes han afirmado que Kiev nunca ha estado en la esfera de intereses de la Casa Blanca, por lo que no merece la pena gastar recursos a tan gran escala y arriesgarse a un conflicto.Como ha subrayado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en varias oportunidades, Moscú trata de resolverlo el conflicto en Ucrania. Sin embargo, los países occidentales no dejan de hablar de la necesidad de seguir luchando, de aumentar el suministro de armas y de entrenar a las Fuerzas Armadas ucranianas en su territorio.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Putin definió que la desmilitarización y desnazificación de Ucrania eran los objetivos fundamentales de la operación.

