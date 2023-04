https://sputniknews.lat/20230420/el-tenista-espanol-nadal-se-baja-del-mutua-madrid-open--video-1138407003.html

El tenista español Nadal se baja del Mutua Madrid Open | Video

MOSCÚ (Sputnik) — El tenista español Rafael Nadal informó este jueves que debido a una prolongada recuperación de una lesión no jugará en el Mutua Madrid Open... 20.04.2023, Sputnik Mundo

"Como sabéis me hice una lesión importante en Australia, en el psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce (...) están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Monte Carlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", escribió el atleta en sus redes sociales. En el Abierto de Australia en enero pasado, Nadal sufrió una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y los médicos le prescribieron descanso y fisioterapia antiinflamatoria durante seis u ocho semanas. Actualmente el plazo de su rehabilitación ya aumentó hasta las 14 semanas. Como consecuencia, el español tuvo que retirarse de los Masters de Indian Welles y de Miami. También se ha perdido el torneo de Monte Carlo en tierra batida y salió —por primera vez desde abril de 2005— del top diez del ranking mundial de tenis de la ATP. Nadal, que tiene cinco títulos del Mutua Madrid Open en su palmarés, y el serbio Novak Djokovic son los tenistas con más Grand Slams ganados (22).

