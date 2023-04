https://sputniknews.lat/20230420/europa-insiste-en-ser-vasallo-de-eeuu-1138422327.html

Socios europeos critican a Macron por querer cooperar con China. EEUU lo sabe: sanciones antirrusas lo hundirán. ¿Se despide Alemania de la energía nuclear?.. 20.04.2023, Sputnik Mundo

Europa insiste en ser vasallo de EEUULa intención del presidente francés, Emmanuel Macron, de cooperar con China para elaborar un plan de paz para Ucrania ha provocado las críticas de algunos aliados del país europeo, que desconfían de Pekín por sus estrechas relaciones con Moscú, informa Bloomberg.En tanto, el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, dijo durante una charla con jóvenes de su país que Europa sólo juega el papel de peón de EEUU en el espacio geopolítico. Según Soylu no se debe sobrestimar a Europa, pues es tan solo "un tren en el convoy de EEUU".EEUU lo sabe: sus sanciones antirrusas lo hundirán definitivamenteLa secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, reconoció que las sanciones económicas que se aplican contra países como Rusia podrían socavar la hegemonía del dólar en la economía global. La funcionaria estadounidense reconoció que la imposición de sanciones económicas "crea un deseo en China, Rusia e Irán de encontrar una alternativa [en el mercado cambiario]".Alemania se despide de la energía nuclear ¿o no?El cierre de las últimas centrales nucleares alemanas es visto como un logro en la política de 'revolución energética' del Partido Verde. La medida estaba programada para fines de 2022, pero fue demorada por el aumento de la demanda de energía ante el fin de la importación de gas ruso. Desde el cierre de las centrales nucleares alemanas, la importación de energía provino de plantas polacas que funcionan a carbón y desde Francia, que produce su electricidad en centrales nucleares.Bolivia sin dinero por el golpe de EstadoEl vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, culpó al Gobierno de Jeanine Áñez de haber generado las condiciones para que el actual Gobierno del presidente, Luis Arce, se quede sin dinero y necesite pedir créditos al exterior.Adriana Salvatierra, politóloga y exsenadora boliviana, explica que "Bolivia, en el año 2022 cerró con un récord de exportaciones, que no veíamos incluso desde el año 2014 [...] ¿Pero qué pasó? Ese récord de exportaciones no tiene un correlato en mover el flujo de capitales, de dólares, al interior de nuestro país".Petro insta a rehacer la Carta Democrática Interamericana de la OEAEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha intervenido ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos [OEA] en su sede de Washington, donde propuso rehacer la Carta Democrática Interamericana del organismo para corregir sus errores. Mencionó su caso particular cuando le arrebataron sus derechos políticos en el tiempo en que fue alcalde de Bogotá. Del mismo modo, mencionó el arresto del expresidente peruano Pedro Castillo, una acción que a su entender va a contramano de la Carta Democrática.El Historiador, magíster de estudios latinoamericanos, e investigador en geopolítica, Jhosman Barbosa Domínguez, entiende que "este llamado es sobre todo a tener presente que el propio ministerio de las colonias, la OEA se mueve dentro del marco actualizado del discurso de la hegemonía que para EEUU y Occidente se llama 'orden basado en reglas'".Transformación de residuos en bitcoin, una apuesta argentina por el futuroLa minería de bitcoin es un proceso mediante el cual se crean nuevas unidades de la criptomoneda. Este proceso es intensivo en energía, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar su impacto ambiental. Muchos mineros han encontrado formas innovadoras de reducir los costos y mejorar la eficiencia, como el empleo de energía renovable y el desarrollo de hardware personalizado. Un ejemplo de ello es la empresa argentina Cryptogranjas, que generan bitcoin a partir del estiércol de ganado y otros desechos, un importante desarrollo que reduce los costos de energía, pero que además ayuda al medio ambiente.José Sarasola, jefe ejecutivo de la empresa Cryptogranjas, señala que "el gas metano es uno de los mayores contaminantes del planeta porque destruye la capa de ozono y genera el efecto invernadero. Nosotros aprovechamos ese gas para generar energía que se utiliza para minar bitcoin".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

