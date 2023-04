https://sputniknews.lat/20230420/la-visita-de-lavrov-a-latinoamerica-muestra-que-estan-dispuestos-a-entender-el-punto-de-vista-ruso-1138415842.html

La visita de Lavrov a Latinoamérica muestra que "están dispuestos a entender el punto de vista ruso"

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, concluye en Cuba su gira por Latinoamérica. El profesor y redactor jefe de la revista 'América Latina' considera que su... 20.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-20T17:21+0000

2023-04-20T17:21+0000

2023-04-20T17:34+0000

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, llegó el 19 de abril a Cuba procedente de Nicaragua y luego de visitar Brasil y Venezuela. En La Habana, Lavrov se reunió con el presidente del país, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, y con su homólogo, Bruno Rodríguez Parrilla. Víctor Héifetz, profesor de Teoría e Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Petersburgo y redactor jefe de la revista América Latina, explicó a Sputnik los motivos de la visita del diplomático ruso a la región y qué cabe esperar de la gira."Lavrov viaja a América Latina con bastante frecuencia. Esta es su primera visita desde el año 2019. Ahora se fue después de la aprobación del nuevo concepto de política exterior de Rusia a cuatro países que están designados en el documento como socios de la Federación de Rusia, concretamente a Brasil, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Es una demostración de que este documento ha de funcionar", subrayó el experto.El profesor expresa que Rusia sabe que los países latinoamericanos no están completamente de acuerdo con Moscú. Sin embargo, están dispuestos a entender el punto de vista ruso, para tratar de poner fin al conflicto ucraniano. Asimismo, las naciones latinoamericanas tampoco apoyan el suministro de armas a Ucrania, hasta el punto de que ningún país de la región prestó ayuda en el conflicto, a pesar de que se les ha presionado para que lo hagan. Recuerda que la influencia de EEUU en América Latina sigue siendo grande, pero está disminuyendo. El socio comercial número uno de la región ahora no es EEUU, sino China. El experto mencionó también que no hay que olvidar que Brasil, México y Argentina forman parte del Grupo de los Veinte (G20) y que el presidente del gigante latinoamericano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha sido invitado a mediar y encontrar una solución pacífica en el conflicto, lo que demuestra lo importante que es Brasil para Moscú. El analista concluyó que la gira de Lavrov por América Latina fue exitosa, principalmente por el hecho de que:Rusia ahora fortalece la amistad, la comprensión mutua y profundiza la cooperación de beneficio con América Latina. "Planeamos enfocar las negociaciones en el fortalecimiento del derecho internacional del mundo moderno basándose en la Carta de la ONU", reiteró el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

