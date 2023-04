https://sputniknews.lat/20230420/mundo-posdolar-como-china-y-brasil-tratan-de-liberarse-de-la-hegemonia-de-esta-moneda-1138244902.html

"Mundo posdólar": ¿cómo China y Brasil tratan de liberarse de la hegemonía de esta moneda?

"Mundo posdólar": ¿cómo China y Brasil tratan de liberarse de la hegemonía de esta moneda?

El presidente brasileño, Lula da Silva, voló a Abu Dabi tras una visita a China, donde las partes acordaron apoyar debates entre los miembros de los BRICS... 20.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-20T23:30+0000

2023-04-20T23:30+0000

2023-04-20T23:30+0000

brasil

brics

emiratos árabes unidos

💬 opinión y análisis

💶 divisas

🌍 oriente medio

nikita máslennikov

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0e/1138147793_355:545:3027:2048_1920x0_80_0_0_318f32e5ae6b5d499b1b21440075100a.jpg

Así, el mandatario discutió el desarrollo de la cooperación con EAU con el presidente del país árabe, el jeque Mohamed bin Zayed Nahyan, según una declaración conjunta emitida tras la visita del líder brasileño a la capital de los emiratos el 15 de abril.Cabe destacar que EAU es el segundo socio comercial de Brasil en Oriente Medio. El país del golfo Pérsico, junto con Argelia, Egipto, Irán, Baréin y Arabia Saudita, ya había anunciado oficialmente su deseo de unirse a los BRICS.En una declaración conjunta chino-brasileña tras la cumbre, las partes acordaron seguir profundizando la cooperación en diversas áreas en el marco de la asociación económica-comercial. En los próximos años, una de esas áreas será probablemente el abandono del dólar en los acuerdos comerciales entre los países miembros del BRICS. En Shanghái, en la sede del Nuevo Banco de Desarrollo, el llamamiento del presidente brasileño a favor del comercio bilateral y la inversión en sus propias monedas fue recibido con aplausos por representantes empresariales de los dos países.Más tarde, en Pekín, en una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, Lula también pidió un mayor uso de las monedas nacionales en el comercio y la cooperación económica para ayudar a Brasil a acelerar la reindustrialización y promover el desarrollo del país.La autonomía monetaria ayudaría a Brasil a librarse de la influencia estadounidense, afirmó Liu Dian, profesor invitado del Instituto de China de la Universidad de Fudan. El experto subrayó que Brasil, el mayor país en desarrollo de América Latina, ha sido considerado tradicionalmente el actor que está a la sombra de Estados Unidos.Agregó que el mandatario brasileño instó a los países en desarrollo a utilizar las monedas nacionales para los pagos mutuos. En palabras de Dian, la zona BRICS podría convertirse en un ejemplo de la retirada del dólar de las transacciones comerciales.China, por su parte, busca ampliar la cooperación con Brasil y América Latina en su conjunto, por lo que el llamamiento de Brasilia a desplazar al dólar de los acuerdos mutuos, incluso dentro de los BRICS, es coherente con su estrategia de hacer un mayor uso del yuan en las transacciones comerciales. Sin embargo, Dian advirtió del error que supondría simplificar el proceso de desdolarización."El estatus internacional del dólar se ha tambaleado, pero eso no significa que haya perdido su posición de fuerza. El mundo posdólar hegemónico no tendrá necesariamente una nueva supermoneda. Más bien, los países en desarrollo utilizarán sus propias ventajas en crecimiento económico y cooperación comercial para cocrear un sistema monetario internacional multipolar más equitativo y eficiente", opinó.En cuanto a la influencia del yuan, destacó que es muy probable que la influencia de esta moneda se amplíe. El nuevo sistema debería reflejar mejor las necesidades de los distintos países y dar un nuevo impulso a la economía mundial mediante una cooperación equitativa, según el analista.A su vez, Nikita Máslennikov, experto del Centro de Tecnologías Políticas, pronosticó en una entrevista con Sputnik un cambio radical en el orden internacional de pagos y liquidaciones y en el sistema monetario mundial en general en las próximas décadas.En sus palabras, el movimiento en este sentido se ha acelerado en el último año, especialmente a raíz de la presión de las sanciones a Rusia. El experto estimó que se necesita aproximadamente entre 10 y 15 años para construir un sistema multidivisa. Mientras tanto, recalcó que hay dos preguntas para las que aún no hay respuesta."¿Qué sustituirá al dólar: un compuesto de divisas, algunos otros activos como el oro, paquetes energéticos? Hay muchas opciones, pero ninguna de ellas es dominante. La fortaleza del yuan está creciendo en el marco de las relaciones bilaterales de China con muchos países. Esto es bastante ventajoso porque reduce el coste para las empresas", expresó.Además, el analista puso de relieve que el movimiento hacia un mundo de divisas multipolar podría verse muy acelerado por la digitalización de las monedas nacionales.Actualmente, el yuan representó el 2,19% de los pagos mundiales en febrero de este año, frente al 1,91% del mes anterior, según China Daily. Los datos de la plataforma mundial de pagos SWIFT muestran que la participación de la divisa china en las transacciones comerciales internacionales se ha más que duplicado hasta alcanzar el 4,5% en el último año, en gran parte debido al aumento de los suministros energéticos rusos a China.Antes de la visita de Lula a China, la sucursal brasileña del Banco Industrial y Comercial de China, de propiedad estatal, realizó su primera transacción directamente en yuan en Brasil tras firmar un acuerdo bilateral sobre el uso de las monedas nacionales en las transacciones comerciales y establecer un centro de compensación para las liquidaciones en yuan y reales. Arabia Saudita firmó un acuerdo con China para pagar el petróleo parcialmente en su moneda. Los EAU suministran gas natural licuado (GNL) a China a cambio de yuan. Por último, se produjo el primer acuerdo para que Francia comprara este combustible a China con yuan.

https://sputniknews.lat/20230416/el-presidente-de-brasil-cifra-en-mas-12700-millones-los-acuerdos-firmados-en-china-y-eau-1138217151.html

https://sputniknews.lat/20230406/no-solo-yuanes-que-otras-monedas-nacionales-podrian-socavar-la-hegemonia-del-dolar-estadounidense-1137758753.html

https://sputniknews.lat/20230418/el-banco-de-rusia-listo-para-un-lanzamiento-piloto-del-rublo-digital-1138290364.html

brasil

emiratos árabes unidos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, brics, emiratos árabes unidos, 💬 opinión y análisis, 💶 divisas, 🌍 oriente medio, nikita máslennikov