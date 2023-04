https://sputniknews.lat/20230420/petro-pide-a-biden-promover-una-transicion-hacia-una-economia-sin-carbon-1138422802.html

Petro pide a Biden un cambio económico profundo: "América puede ser un faro de la humanidad"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, promover una transición hacia una economía sin combustibles fósiles... 20.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-20T19:48+0000

2023-04-20T19:48+0000

2023-04-20T20:34+0000

internacional

joe biden

gustavo petro

eeuu

colombia

casa blanca

narcotráfico

medioambiente

cambio climático

Durante su encuentro en la Casa Blanca de este 20 de abril, ambos mandatarios hablaron sobre energía y coincidieron en que la paz, la libertad y la democracia forman parte de una agenda común entre ambos países. Sin embargo, el tema de la lucha contra el narcotráfico no figuró en la conversación, al menos en este encuentro público al que asistieron medios de comunicación. Lo único que se limitó a mencionar Biden sobre este rubro fue que Estados Unidos y Colombia "trabajan juntos para hacer frente al narcotráfico y responder a los niveles históricos de migración [en el continente americano]". Biden también aseguró que Washington está dispuesto a "desarrollar la cooperación" con las autoridades colombianas en materia de seguridad, migración, energía, entre otros rubros. Además, le agradeció al mandatario colombiano por los esfuerzos que hace su Administración para recibir a los "refugiados venezolanos". "Tenemos en común que en nuestro continente casi nunca ha habido guerras entre las naciones y entre los pueblos. Estamos acostumbrados a la paz, no a la guerra", sostuvo Petro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Gustavo Petro también hizo énfasis en que el continente americano debe pasar "del capital fósil, de la codicia fósil" a energías más limpias que no terminen con la vida en el planeta. Por ello, dijo que la apuesta debe centrarse en una economía sin gas ni petróleo ni carbón para que "América pueda ser un faro de la humanidad"."Quizá la humanidad tenga en las Américas el mayor potencia de democracia, de libertad y de energías limpias", consideró Petro. La reunión entre Joe Biden y Gustavo Petro sucede ocho meses después de que el colombiano se convirtiera en el primer presidente de izquierda de su país. De hecho, uno de sus planes de Gobierno más importantes es conciliar a la sociedad colombiana mediante un Acuerdo de Paz Total con los grupos guerrilleros y los cárteles del narcotráfico, que durante años han generado olas de violencia en Colombia. Durante su discurso de asunción en agosto pasado, Petro se refirió al narcotráfico como una "maldición a la que el mundo consumidor se niega a dar una solución".

eeuu

colombia

joe biden, gustavo petro, eeuu, colombia, casa blanca, narcotráfico, medioambiente, cambio climático