Por qué es clave la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

Por qué es clave la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

Entre el 19 y el 21 de abril, los 15 países firmantes del Acuerdo de Escazú elegirán, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los primeros integrantes del... 20.04.2023

Se inauguró en la capital argentina la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, por la ciudad de Costa Rica donde fue firmado en 2018.Suscrito por 27 países de América Latina y el Caribe y ratificado a la fecha por 15 de ellos, el acuerdo regional promueve el acceso a la información, así como la participación pública en la toma de decisiones "que afectan o pueden afectar el ambiente y la calidad de vida", y "acceder a la justicia en temas ambientales", sostiene la guía para la implementación del acuerdo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Todos ellos son considerados derechos fundamentales para "la construcción de un modelo de gobernanza para el desarrollo sostenible", señala la FARN."Este tratado es el resultado de décadas de construcción de una conciencia global que considera que no debe haber contradicción entre la protección del ambiente y el desarrollo económico, y que el desarrollo no puede lograrse sacrificando la vida de personas y sus comunidades, avasallando los derechos humanos", indicó a El Diario AR Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.Implementar lo que establece el acuerdo de manera plena es el principal desafío del tratado, señaló Nápoli. Por ello, esta segunda cumbre es importante, ya que los 15 países firmantes deberán elegir los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del acuerdo.Además, la reunión en Buenos Aires contempla sesiones de intercambio y debate sobre temas de interés común, como la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, integración regional y la defensa de la Amazonía."Luchar por un ambiente sano no puede ser una tarea que acarree un riesgo de vida para activistas, defensores de derechos humanos ambientales, pueblos indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad", afirmó la organización socioambiental argentina Consciente Colectivo.

