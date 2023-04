https://sputniknews.lat/20230420/que-motiva-al-fmi-y-al-bm-a-bajar-las-expectativas-de-crecimiento-para-bolivia-1138386196.html

¿Qué motiva al FMI y al BM a bajar las expectativas de crecimiento para Bolivia?

Mientras el presidente de Bolivia, Luis Arce, sostiene que la economía del país crecerá un 4,8%, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)... 20.04.2023, Sputnik Mundo

Ambos organismos internacionales redujeron sus proyecciones de crecimiento de Bolivia para este año. Un contexto internacional desfavorable, marcado por una creciente inflación, sería el principal responsable.No obstante, el Gobierno de Luis Arce se aferra a los pronósticos anunciados en enero pasado, cuando aseguró que en el 2023 el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá en un 4,86%.El FMI había previsto un crecimiento de 3,2% para este año, pero ahora lo redujo a 1,8%. En la misma tónica, el BM bajó sus expectativas del 3,1% al 2,7%.¿Por qué hay tanta brecha entre los diferentes pronósticos? ¿Alguno de ellos es confiable? Consultada por Sputnik, la economista Roxana Azeñas procuró desenredar la maraña de números. Se llama "proceso de cambio" al periodo de transformaciones políticas y económicas comandadas por el Estado boliviano e iniciado en el 2006 con la Presidencia de Evo Morales, que concluyó con el golpe de Estado de 2019."Siempre hemos estado [Bolivia] por encima de las proyecciones del BM. En cuanto al FMI, le ha dado mucha importancia a los procesos inflacionarios en el mundo entero", que obedecen al conflicto en Ucrania, indicó la economista.Azeñas destacó que las sanciones económicas impuestas a Rusia "han sido las que, en perspectiva, más han afectado a las economías, sobre todo a las europeas, cuyas perspectivas de crecimiento también bajaron para este año, según el FMI".El fantasma de la inflaciónLa economista evaluó que este organismo de crédito "le dio mucha importancia, y se la sigue dando, al tema de la inflación". De ese modo, "generó una corriente importante en el mundo, según la cual la mejor manera de afrontar la inflación era con el incremento de las tasas de intereses, determinando una política monetaria contracíclica".Esta respuesta se ha implementado en varios países, pero sin lograr los efectos deseados, porque "la inflación de hecho es bastante persistente".Azeñas indicó que en Bolivia "la inflación no es un tema importante, de hecho es una de las más bajas del mundo. Entonces, en ese escenario, llama la atención que ellos se basen en la necesidad de generar políticas monetarias contractivas, cuando la inflación en definitiva está controlada".Durante 2022, la inflación en Bolivia llegó al 3,1%. Para 2023 se prevé que será del 3,5%.La economista recordó que, durante la presidencia de Arce, el país superó la pandemia de COVID-19, así como los efectos del mal manejo económico del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), y el impacto del conflicto en Ucrania, "que ha generado problemas en los precios de carburantes y alimentos. Aun así, no ha habido un importante incremento de la inflación".Dólares y devaluaciónEl presupuesto del Estado Plurinacional para 2023 estableció una inversión pública de 4.006 millones de dólares. De esta cifra, se destinarán 1.671 millones al sector productivo; 1.024 millones al sector social; 959 millones a la construcción de infraestructuras y 352 millones para diversos proyectos estratégicos a ejecutar en todo el país.En las últimas semanas, miles de personas propiciaron corridas bancarias para obtener dólares, ante rumores de que esta moneda escasea en Bolivia. Los efectos de este retiro masivo de billetes norteamericanos se verá más adelante.En una entrevista reciente, el presidente Arce aseguró que "no habrá devaluación. No hay necesidad, con la solidez de una economía que crece. Muchos países entraron en la trampa de las devaluaciones tratando de ganarle a la inflación".Sobre las proyecciones a la baja del BM y el FMI para Bolivia, se mantuvo en que el crecimiento de este año será de 4,8%.PerspectivasEn su informe Perspectivas de la economía mundial, abril 2023, el FMI sostuvo que en este año crecerán en un 5% Venezuela, un 4,5% Paraguay, un 2,9% Ecuador, un 2,4% Perú y un 2% Uruguay.Luego de Bolivia, con el 1,8%, le siguen Colombia con el 1% de crecimiento de su PIB; Brasil con el 0,9%; Argentina con el 0,2% y Chile con -1%.El informe del BM, denominado El potencial de la integración, oportunidades en una economía global cambiante, argumenta los motivos para bajar las expectativas económicas de la región."Las economías de América Latina y el Caribe se han mostrado relativamente resilientes ante la presión creciente del endeudamiento, la inflación y la incertidumbre mundial". Pero la caída en los precios de las materias primas y la subida en las tasas de interés de los países llamados desarrollados podrían "ensombrecer de nuevo las perspectivas de la región".Un modelo que funcionaAzeñas, en coincidencia con el Gobierno de Arce, se mostró confiada en la efectividad del modelo económico-social implementado en Bolivia.Remarcó el impulso del Gobierno nacional al desarrollo de biocombustibles, como una manera de dejar de depender de los combustibles fósiles, cuya subvención cuesta al Estado más de 1.000 millones de dólares anuales."Y creo que el elemento más importante es la firma de los contratos para industrializar el litio con China", dijo la economista.Azeñas evidenció que la economía no está desligada de las políticas que asumen los gobiernos nacionales con sus pueblos y sus recursos. Por ello consideró que los recientes informes a la baja del BM y del FMI pueden obedecer a una suerte de represalia por las determinaciones soberanas que toman los países de la región, especialmente Bolivia y Argentina, para beneficiarse de la explotación de litio.

