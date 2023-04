https://sputniknews.lat/20230420/ucrania-se-beneficia-del-acuerdo-sobre-granos-pero-todo-podria-cambiar-si-rusia-suspende-el-trato--1138391044.html

Ucrania se beneficia del acuerdo sobre granos, pero todo podría cambiar si Rusia suspende el trato

Los representantes de Ucrania en Estambul están saboteando el acuerdo de granos, lo que impide que los alimentos lleguen a los países que más lo necesitan

Esta situación incluso ha llevado a los países de Europa central y oriental a prohibir importaciones de alimentos provenientes de Ucrania, precisamente para no afectar sus productores.Tan solo en Hungría, por ejemplo, sus productores de cereales perdieron entre el 23% y el 37% de sus ingresos durante 2022, pues las importaciones de Ucrania pasaron, en tan solo un año, de un promedio de entre 40.000 a 60.000 toneladas a 2,5 millones de toneladas.El director del Centro de Rusia para los Agronegocios Internacionales y Seguridad Alimentaria, Anatoli Tijonov, reconoció en entrevista para Sputnik que Moscú enfrenta muchos obstáculos para implementar la Iniciativa de Granos del Mar Negro, firmada con Kiev, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en julio de 2022, y la cual incluía la posibilidad de exportar granos y fertilizantes rusos, sin que estas ventas se vieran afectadas por las sanciones occidentales contra Moscú por el conflicto en Ucrania. Además, el cuarto problema se debe al relacionado con los fletes, pues los fletadores no han recibido una prohibición estricta del transporte de productos agrícolas. Sin embargo, dice, es imposible fletar buque porque todos los armadores temen caer bajo las sanciones secundarias de Occidente, ya que "no ha habido señales claras de la Comisión Europea y Estados Unidos". "Si se encuentra un barco, es imposible fletarlo, asegurarlo y, más aún, pagarlo. Nuestros logros en la exportación de grano en los últimos años son los colosales esfuerzos de nuestros exportadores, los productores agrícolas, que consiguen exportar una enorme cantidad de grano", afirma Tijonov. Ucrania y Occidente no contribuyen a la seguridad alimentariaEl Centro Conjunto de Coordinación (CCC) en Estambul está experimentando dificultades para registrar nuevos buques y realizar las inspecciones debido a los representantes ucranianos y los funcionarios de la ONU, quienes aparentemente no quieren o no pueden hacerles frente, denunció la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova. La Iniciativa de Granos del Mar Negro se firmó, principalmente, para entregar productos agrícolas a los países del Sur Global, pero la mayoría de los productos ucranianos realmente han sido destinados a Europa.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló durante la Segunda Conferencia Internacional Parlamentaria Rusia-África, que el 45% de los granos ucranianos se envió a países europeos, mientras que África solo recibió un 3%.Debido al bloqueo de exportaciones rusas y las sanciones que aún aplican a barqueros y bancos, Rusia firmó el pasado 18 de marzo una extensión de la Iniciativa de Granos de Mar Negro por 60 días, ante las barreras impulsadas por Washington, Bruselas y Londres en prácticamente todos los sectores económicos rusos.Sobre estos casos de corrupción y sabotaje por los representantes de Kiev y Occidente, María Zajárova afirmó que "los ucranianos y los occidentales ya no tienen problema en no verificar el cumplimiento de la Iniciativa del Mar Negro o hacer cualquier intento de hacer declaraciones altisonantes sobre la seguridad alimentaria mundial".Países disidentes europeos prohíben alimentos ucranianosEsta situación también ha llevado a los países de Europa Central y Oriental a alertar sobre la acumulación de excedentes de cereales a través de los "Carriles de Solidaridad UE-Ucrania" de Bruselas.Países como Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia han pedido en más de una ocasión transferir todo el excedente de cereales a naciones en África y Oriente Medio, como estaba estipulado desde un principio en el acuerdo.Al respecto, Anatoli Tijonov reconoció que se asumió que "los productos serían llevados a los puertos y enviados" hacia los países correspondientes, pero "hay demasiado grano en Ucrania, una necesidad colosal para reponer su presupuesto y límites en la vida útil del grano", mientras se sigue exportando grano del año pasado, a pesar de que los cereales se comenzaron a vender en países de tránsito debido a su bajo costo.El director del Centro de Rusia para los Agronegocios Internacionales y la Seguridad Alimentaria recordó que, antes de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la Unión Europea tenía un suministro promedio anual de 1,5 millones de toneladas. Actualmente, el suministro es de 1,5 millones de toneladas por mes.Como respuesta, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria han introducido prohibiciones temporales a las importaciones de cereales y otros productos agrícolas ucranianos que transitan por sus países, pese al rechazo de la Unión Europea.En este contexto, el especialista considera que la situación puede beneficiar a Rusia "porque si se prohíbe el tránsito a través de estos países, y el grano ucraniano, barato, de baja calidad, químicamente impuro, contaminado con pesticidas, permanece en Ucrania, la demanda por granos rusos puede incrementarse".¿Rusia extenderá el acuerdo de granos en mayo?El experto reconoció que, mientras continúe esta situación, es incierto si Rusia extenderá la Iniciativa de Granos del Mar Negro más allá del 18 de mayo.El Ministerio de Relaciones Exteriores dejó claro el 19 de abril que Occidente "pisoteó las metas humanitarias originales del paquete del acuerdo de Estambul y mostró un completo desprecio por las necesidades de grano y fertilizantes de los países", y en realidad lo que hicieron "los europeos fue poner todo su peso en satisfacer el creciente apetito comercial de Kiev y llenar sus propios almacenes con grano barato".Tikhonov aseguró que esto beneficia al régimen de Kiev, y no sólo en el área económica, sino también en los intereses político-militares de los liderazgos ucranianos. Mientras se mantengan las exportaciones desde los principales puertos del mar Negro, Ucrania recibe de garantías de seguridad y consume los recursos militares de Rusia, al tiempo que sigue generando ganancias económicas que necesita.

