Alberto Fernández renuncia a la candidatura: "Cristina Kirchner tiene unas cartas para jugar"

Alberto Fernández renuncia a la candidatura: "Cristina Kirchner tiene unas cartas para jugar"

El presidente argentino anunció que no será candidato en las próximas elecciones presidenciales y ahora el Frente de Todos deberá organizarse para proponer un... 21.04.2023

A través de un video de siete minutos en Twitter, Alberto Fernandez anunció que no irá por su reelección en las próximas elecciones de este año en Argentina. Resaltó las dificultades de su Gobierno, al tener que “enfrentar una pandemia mundial, una guerra y, en este momento, las consecuencias de una brutal sequía”.En el interior del Frente de Todos (FdT), los sectores que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández le habían pedido que diera un paso al costado.Hugo Haime, titular de la consultora Hugo Haime y Asociados y analista político, afirmó en Cara o Ceca que no le sorprendió la decisión del presidente. Además, se refirió a las posibilidades del oficialismo en los comicios: "Cristina Kirchner tiene todavía unas cartas para jugar. Tiene la capacidad de la sorpresa y eso puede implicar una candidatura en la provincia de Buenos Aires o apoyar alguna candidatura presidencial".Para Haime, las propuestas de otros posibles candidatos, como Daniel Scioli, actual gobernador en Brasil, o el ministro de Economía, Sergio Massa, no son "contrapuestas a las de Cristina [Kirchner]. Desaparecida la sombra de Alberto [Fernandez], cambia la expectativa sobre que Cristina tenga el rayo pulverizador para algún candidato. A lo mejor se presentan dos proyectos: uno de centro y otro de centro izquierda".Finalmente, puso en duda que la imagen positiva que tiene el economista libertario Javier Milei, que ha surgido con fuerza en las encuestas como tercera fuerza, se transforme en votos. "El gobierno de Alberto [Fernandez] fracasó y también el de [Mauricio] Macri. Entonces la gente quiere ver qué otra cosa hay. No sabemos si ese voto a [Javier] Milei que aparece muy fuerte en las encuestas se va a plasmar en la elección. Cuando la gente empiece a ver sus propuestas reales, podría cambiar su decisión".Sudán superó los 400 muertos desde que estalló el conflictoLa Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el enfrentamiento entre facciones militares por el poder ya dejó 413 muertos y 3.551 heridos desde el sábado 15 de abril, cuando las fuerzas leales al jefe del ejército, liderado por Abdel Fattah al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), al mando del general Mohamed Hamdan Daglo —conocido como Hemedt— abrieron fuego.El foco de los combates se está concentrando en la capital, Jartum, de cinco millones de habitantes. La violencia ha dejado a cientos de miles de personas sin alimentos, sin agua y sin electricidad.Omer Freixa, historiador especializado en África, habló en Cara o Ceca y sostuvo que "es posible que Sudán esté a las puertas de una tercera guerra civil. En sus siete décadas de existencia, casi todo el tiempo transcurrió con dictaduras o guerras y casi nunca en democracia".Además, detalló cómo se desató el conflicto actual: "Ahora, el segundo de [Abdel Fattah] Al-Burhan, que maneja una fuerza paramilitar [en referencia a Hemedti] y con quien él había tenido desavenencias a fines del año pasado, se declaró en rebeldía y en consecuencia, Al- Burhan obligó la disolución de su fuerza".¿Dolarizar la economía? El caso de EcuadorPablo Davalos, economista ecuatoriano fue entrevistado en Cara o Ceca para comentar sobre el impacto de la dolarización en su país y cómo podría repercutir una medida similar en Argentina: “La dolarización fue una medida desesperada ante el colapso de la sociedad producto de imposiciones del Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí, perdimos la soberanía monetaria y el salario de los trabajadores en ese momento pasó a ser de cuatro dólares mensuales”.“La dolarización no resolvió los problemas del país, pero sí ayudó a cambiar cierto tipo de relaciones monetarias. Pero lo más importante es que esto implicó quitarle a la burguesía ecuatoriana el manejo de la moneda y por eso fue apoyada por muchos. Ahora, este esquema monetario tiene cierto consenso”, agregó.

