Argentina: el presidente "se da un baño de realidad y humildad" y se baja de la reelección

El mandatario confirmó su decisión, la cual abre un desafío en la interna de la coalición gobernante. En otro orden, el presidente brasileño Lula inicia su gira por Portugal y España. Estas y más noticias en 'En órbita'.

A través de un video, Alberto Fernández confirmó que no buscará la reelección por la coalición Frente de Todos. Sin embargo, trabajará "fervientemente" para que asuma el Ejecutivo "un compañero o compañera" de su espacio político.El presidente argentino afirmó que el 10 de diciembre entregará la banda presidencial "a quien haya sido legítimamente electo”.En su mensaje, Fernández aseguró que durante su gestión no logró todo lo que se propuso, pero destacó que no adoptó "una sola medida" en contra del pueblo.A criterio del entrevistado, "su falta de definición, como candidato, era ya insostenible. Las encuestas señalan que no existe una mayoría social que apoye su posible continuidad".En agosto, Argentina tendrá elecciones primarias y obligatorias (denominadas PASO), y en octubre se elegirá al jefe de Estado del período 2023-2027."Los mayores problemas del Gobierno, no solo para la reelección del presidente, sino de la fuerza política, son una serie de catástrofes como la pandemia, los efectos del conflicto en Ucrania, la imposibilidad de controlar la inflación, una dura sequía", afirmó Caballero.El periodista apuntó que "el Frente de Todos no logró revertir en su totalidad la caída estrepitosa que el neoliberalismo produjo en los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)".Otro factor de interés dentro del Gobierno es la inhabilitación para presentarse a cargos políticos de su conductora natural y mayor figura política: la vicepresidenta Cristina Fernández, quien fuera mandataria de 2007 a 2015.En su mensaje, Alberto Fernández advirtió que el Frente de Todos "necesita generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones".Consultamos al analista argentino Julio Burdman sobre el perfil con el que debería cumplir el futuro presidenciable del oficialismo."Tiene que ser un candidato en condiciones de explicar la situación del Ejecutivo, y además tener condiciones de poder captar a los disconformes, es decir a quienes han votado previamente por este modelo de conducción", aseguró.Más allá de la decisión judicial que imposibilita a Fernández a acceder a cargos públicos, existe un "operativo clamor" en la interna que apuesta a su candidatura.Otros aspirantes son, entre otros, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; y el actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, derrotado por Mauricio Macri en las presidenciales de 2015.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—la gira del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a Portugal y España.Conversamos con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.En otro orden, el Gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso busca declarar a los grupos criminales como terroristas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

