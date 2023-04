https://sputniknews.lat/20230421/chile-apuesta-a-ser-el-primer-productor-de-litio-del-mundo-1138482731.html

Chile apuesta a ser el primer productor de litio del mundo

SANTIAGO (Sputnik) — Además de ser el primer exportador de cobre, Chile busca convertirse en el mayor productor de litio del mundo, afirmó el presidente... 21.04.2023, Sputnik Mundo

El presidente viajó a la ciudad de Antofagasta (norte) para explicar el proyecto que anunció el 20 de abril a última hora de nacionalización de la industria del mineral, usado para baterías y vehículos eléctricos. Boric agregó que para que la estrategia funcione se necesita entablar conversaciones con todas las partes interesadas, desde los trabajadores y empresas, a las comunidades y pueblos originarios. "Les cuento que como parte esencial, como pilar de esta estrategia nacional del litio, estamos convocando a un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares", afirmó en su discurso. Luego del proceso de diálogo, el presidente enviará el proyecto de ley al Parlamento para crear una empresa nacional del litio y el Comité del litio y salares. Chile es el segundo productor mundial de litio y tiene las reservas más grandes del mineral. Este país sudamericano posee reservas por 9.200 millones de toneladas métricas de litio en el norte del país, un 40% de las reservas mundiales."Como en otros momentos han sido otros minerales, el litio nos presenta una gran oportunidad para el desarrollo que no podemos desaprovechar (...) Cuando hablamos de desarrollo estamos pensando en el bienestar para los habitantes de nuestra patria, no para unos pocos. Estamos pensando que la riqueza que existe en nuestro territorio sea mejor distribuida", afirmó Boric.En su anuncio del 20 de abril, el presidente dijo que no se pondrá fin a los contratos actuales de las empresas que trabajan con litio, pero añadió que espera que se asocien con el Estado antes de que terminen sus concesiones.En el nuevo sistema, también se avanzará en asociaciones público-privadas, aseguró Boric.Anunció además que en Antofagasta se creará el Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares."Va a aportar en la generación y difusión de conocimiento para hacer a la industria del litio una industria sostenible y estar a la altura de los desafíos medioambientales de hoy, ademas nos va a permitir retener los talentos locales. Tenemos una oportunidad gigante, no podemos desaprovecharla", indicó el presidente.De acuerdo a cifras del Banco Central, en 2022 las exportaciones de litio de Chile aumentaron un 777% a 6.877,5 millones de dólares frente al año anterior.

