¿Cómo saca ventaja América Latina de la disputa entre China y EEUU en la región?

Lo que comenzó con una disputa comercial entre Washington y Pekín se transformó en una competencia tecnológica, económica y militar entre ambas potencias.

China es el principal socio económico de la región. Y su intención de reforzar el camino de las importaciones de las materias primas, las inversiones y las exportaciones de los productos manufacturados, se mantiene intacta.Su huella en la región entra en competencia directa con EEUU, que lucha por mantener su liderazgo en un continente que se abre a nuevas oportunidades y se aleja de la incidencia de la Casa Blanca."¿Por qué no aprovechar la competencia entre China y EEUU en la región? Hay que escuchar esa disputa. Todo depende de nosotros", dijo a Telescopio el analista político y economista peruano Carlos Aquino, Doctor en Economía Internacional,El gigante asiático es el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Y ha firmado acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú.La relación no es solo económica. Se han fortalecido los lazos políticos y culturales con beneficios para las partes."América Latina no está físicamente integrada. Necesita infraestructura, puertos, y con lo que ofrece China, a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, se pueden lograr mejores términos en financiamiento para nuestros países", dijo el experto.La relación no es solo económica: se han fortalecido los lazos políticos y culturales con beneficios para las partes.¿Sabrá América Latina aprovechar el momento y negociar mejores condiciones de negocios durante la disputa estratégica entre Washington y Pekín?En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

