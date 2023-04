Mueren 59 personas y más de 200 resultan heridas en Sudán en el final del Ramadán

"El sufrimiento se ve agravado por el hecho de que el CICR no ha podido ayudar a las personas que más lo requieren, ya que las partes no nos proporcionaron las garantías de seguridad necesarias. No puede seguir así. Rogamos a los bandos que le brinden al CICR un acceso humanitario inmediato y sin trabas, para ayudar a los civiles sudaneses necesitados", indicó Spoljaric en el documento.