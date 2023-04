https://sputniknews.lat/20230421/gira-de-lavrov-nuevo-episodio-de-la-caida-de-la-doctrina-monroe-en-america-latina-1138489162.html

Gira de Lavrov: nuevo episodio de la caída de la doctrina Monroe en América Latina

Gira de Lavrov: nuevo episodio de la caída de la doctrina Monroe en América Latina

MONTEVIDEO (Sputnik)– La gira esta semana del canciller ruso Serguéi Lavrov por América Latina es un ejemplo más de cómo la doctrina Monroe, pensamiento... 21.04.2023

El canciller ruso consiguió en su paso por Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre el lunes y el jueves, nuevos apoyos, firmas de tratados de cooperación e incluso, en algunos casos, la posición de algunos países en contra de las sanciones que aplica EEUU a Moscú y una declaración de neutralidad en el conflicto en Ucrania. Esto representa un traspié para la política de Washington, que históricamente trató a América Latina como su "patio trasero", y es un mensaje directo a EEUU de que la región está apostando por la neutralidad, señalaron distintos expertos y representantes políticos. El también fundador y exintegrante en los años 60 del insurgente Ejército de Liberación Nacional (no confundir con el grupo homónimo colombiano) señaló que "el mundo está cambiando aceleradamente y van surgiendo nuevas potencias mientras el imperio norteamericano decae lenta e irremediablemente, ahogándose en la sangre de sus crímenes". Consideró que la gira de Lavrov ha sido un "éxito" para la región, ya que "desde América Latina es muy importante y trascendente hacerle saber a Washington que no somos subalternos ni su patio trasero". Sin alineamientos automáticos Mientras, la analista brasileña en relaciones internacionales Regiane Nitsch Bressan y el director general del ecuatoriano Centro de Estudios Analitik, Lester Cabrera, coincidieron, en diálogo con la Agencia Sputnik, que la gira de Lavrov por América Latina fue un "éxito" para Rusia desde el momento que se concretó, puesto que puso en entredicho el alineamiento tácito de la región con EEUU y porque augura un creciente acercamiento a Moscú. Para Nitsch Bressan, el hecho de que Lavrov haya visitado Brasil demuestra que ya no existe en el gigante sudamericano y en otros de la región un posicionamiento automático a favor de EEUU y Europa. "Los países (latinoamericanos) están diciendo al mundo que se mantienen neutros, que no están apoyando a EEUU y a la UE (Unión Europea), lo que es bastante teniendo en cuenta que siempre Washington ha sido socio clave para América Latina", afirmó. Brasil y RusiaUno de los momentos más importantes de la gira de Lavrov por América Latina fue su paso por Brasil, un país clave a nivel regional por su tamaño económico y geográfico. Tras la visita de Lavrov, una fuente de la cancillería de Brasil dijo a la Agencia Sputnik que su país considera que la relación con Rusia es "solida y tradicional", por lo que apuesta a un "diálogo amplio". Asimismo, destacó que ambos países tienen un "intercambio comercial intenso", y aseguró que los productos rusos son "estratégicos para el agro brasileño". Mientras, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20) para debatir la situación en Ucrania. Anteriormente, instó a EEUU y a Europa a empezar a trabajar por la paz en Ucrania en vez de incentivar el conflicto. Las declaraciones de Lula causaron malestar a Washington: el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que el presidente de Brasil "repite como un loro" la propaganda de Rusia y China sobre el conflicto en Ucrania sin ni siquiera pararse en estudiar "los hechos". Cabrera consideró que la reacción estadounidense obedece a que el actual acercamiento de Brasil a Rusia puede servir de ejemplo para otros países de América Latina y convertir al gigante sudamericano en una "puerta de entrada" para Moscú en la región. Otros acuerdosDurante su paso por Venezuela, Lavrov consiguió avances en la implementación en esa nación caribeña del sistema de pagos Mir, creado por Moscú para evitar bloqueos de transferencias por sanciones y por el cual se puede acceder a cuentas personales en bancos rusos a través de red de cajeros automáticos o por Internet. Asimismo, el canciller ruso evaluó con su par venezolano, Yván Gil, vías para aumentar la importación y exportación de alimentos, y anunció que ambos países avanzarán en la cooperación energética, financiera, comercial y de interconexión aérea y marítima. Nicaragua como plataformaEl representante comercial de la embajada de Rusia en Managua, Piotr Pankrátov, dijo a la Agencia Sputnik que la visita del canciller ruso demostró que Moscú tiene interés en que Nicaragua sea una "plataforma" en América Latina para la cooperación en salud. El jueves, el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, fruto de la cooperación entre Rusia y Nicaragua, confirmó que avanza en la formulación de la vacuna antigripal Fluenz, una de las tres producidas en la planta de Managua. El representante consideró que el avance que se verá en Nicaragua es positivo para la región ya que implica una mayor independencia con respecto a EEUU y otros países. En La Habana, Lavrov dijo que Rusia y Cuba tienen mucho en común, sobre todo en la posición en contra de la sanciones impuestas por Washington. "No podemos estar de acuerdo en que el mundo deba seguir viviendo permanentemente de acuerdo con estas reglas estadounidenses (...) que reflejan el deseo de continuar con los métodos coloniales de vivir de los demás y eliminar a los competidores", subrayó.

