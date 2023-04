https://sputniknews.lat/20230421/no-tenemos-ninguna-relacion-especial-en-este-momento-lavrov-sobre-el-vinculo-entre-rusia-y-eeuu-1138435663.html

"No tenemos ninguna relación especial en este momento": Lavrov sobre el vínculo entre Rusia y EEUU

"Si me están preguntando sobre las relaciones ruso-estadounidenses, no tenemos ninguna relación especial en este momento. Solo discutimos, si eso resulta necesario, los problemas que surgen en las actividades de nuestras embajadas", dijo Lavrov en una rueda de prensa al término de su visita a Cuba. Agregó que, en particular, ahora se discute el abuso estadounidense en su posición como anfitrión de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El alto diplomático subrayó que Washington lanzó "una cruzada" contra los intereses de Rusia, así como contra su cultura y tradiciones.También agregó que el envío de armas a Kiev por parte de Washington encabeza esta campaña.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el 24 de febrero de 2022 en Ucrania y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia, por su parte, ha enviado notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania. Lavrov advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

