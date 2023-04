https://sputniknews.lat/20230421/retiran-los-cargos-por-homicidio-involuntario-contra-el-actor-alec-baldwin-1138439450.html

Los fiscales a cargo del caso retiraron los cargos que mantenían contra el artista. Anteriormente, la defensa de Baldwin logró que le retiraran un cargo agravado por portar armas durante el rodaje.Los hechos que acabaron con la vida de Hutchins ocurrieron en octubre de 2021, cuando Baldwin realizaba ensayos con un arma para una escena de tiro. Al accionar el gatillo, la pistola disparó una bala real. Hasta el momento, no se ha aclarado cómo llegó el arma a las manos de Baldwin. El actor, junto con la responsable de utilería, Hannah Gutierrez-Reed, se declararon no culpables y afirmaron que todo se trató de un accidente; sin embargo, a lo largo de la investigación se descubrieron diversas irregulares.En un primer momento, Alec Baldwin aseguró que nunca apretó el gatillo y solo martilló el arma. Una investigación del FBI desmintió tal afirmación y comprobó que, en realidad, sí había apretado el gatillo.Por otra parte, los investigadores localizaron al menos seis balas reales en el área de trabajo de Gutierrez-Reed, aunado a que se estableció que el arma había sido modificada antes de haber sido activada. La primera fiscal, Andrea Reeb, al igual que la de distrito, Mary Carmack-Altwies, acusaron al actor de cometer "al menos, una docena de omisiones o descuidos, sin contar el empleo temerario del arma", lo que consideraron también fue un factor para que ocurriera el incidente.No obstante, Reeb tuvo que renunciar a su cargo luego de que la defensa del actor revelara que, antes de ser fiscal, fungió como congresista republicana, por lo que no podía formar parte del Poder Judicial. Carmack-Altwies también dejó el cargo argumentando que su responsabilidad principal era "con la gente del Primer Distrito Judicial".Pese al fallo favorable que obtuvo Alec Baldwin, no se descarta que se puedan presentar nuevos cargos relacionados con el caso. Actualmente, la única procesada es Hannah Gutierrez-Reed, quien también enfrenta cargos por homicidio accidental.Este 20 de abril también se reveló que los productores de Rust reanudarían las grabaciones de la cinta, suspendidas desde el día del accidente.

