Stoltenberg lanza un desafío a Rusia en toda regla

Stoltenberg lanza un desafío a Rusia en toda regla

En su visita a Kiev, Stoltenberg le abre la puerta de la OTAN a Ucrania. EEUU dice que Corea del Norte no puede, pero ellos sí. Argentina anuncia nueva salida... 21.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-21T19:54+0000

2023-04-21T19:54+0000

2023-04-21T19:54+0000

Stoltenberg abre la puerta a UcraniaEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no descartó la posible adhesión de Ucrania a la alianza. "El lugar que le corresponde a Ucrania es en la familia euroatlántica, en la OTAN. Y con el tiempo, nuestro apoyo ayudará a que esto sea posible", dijo el secretario en el comunicado de la alianza publicado tras la visita a Ucrania. Anteriormente, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró que la membresía de Ucrania en la OTAN representaría una grave amenaza para la seguridad de Rusia. El primer ministro de Hungría, Víktor Orban, ha mostrado su estupefacción al reaccionar en su cuenta de Twitter.EEUU dice que Corea del Norte no puede, pero ellos síCorea del Norte anunció que terminó de construir su primer satélite de reconocimiento militar y pronto lo pondrá en órbita. Washington alertó que esto violaría varias resoluciones del Consejo de Seguridad porque los cohetes lanzadores de satélites comparten tecnología con los misiles balísticos. Ya desde 2022, los EEUU acusan a Corea del Norte de encubrir un programa de desarrollo de misiles detrás de su programa espacial satelital. A pesar de la queja sobre Pyongyang, la Oficina Nacional de Reconocimiento de EEUU anunció que cuadruplicará la cantidad de sus satélites espías para 2033, con contratos importantes para empresas norteamericanas.Argentina anuncia nueva salida al marEl presidente argentino, Alberto Fernández, y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciaron la licitación pública para realizar el dragado del Canal Magdalena. Este nuevo canal le permitirá a Argentina tener una nueva salida del puerto de Buenos Aires hacia el océano Atlántico sin tener que transitar por jurisdicción uruguaya.Mempo Giardinelli, periodista, docente y escritor argentino, integrante de la 'Mesa coordinadora por la Soberania del Paraná y el Canal Magdalena', explica al respecto que "el primer beneficio es la recuperación de soberanía nacional en un montón de aspectos geográficos, que la Argentina había venido perdiendo. Es absurdo que un país tan grande como la Argentina, con tanta agua, con tanto mar [...] no tuviéramos soberanía sobre ellos".La visita de Petro a EEUU deja mal sabor de boca en WashingtonEn su visita a Washington, presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó a más de uno con un mal sabor de boca debido a sus posturas políticas. Así, los políticos cubano-estadounidenses Marco Rubio y María Elvira Salazar, criticaron al líder colombiano y descalificaron sus posturas respecto a Venezuela y Cuba, al punto de llamarle "agente del caos". Por otro lado, Petro confirmó que no entregará armamento a Ucrania en su actual conflicto contra Rusia.Teletrabajo post-pandemia: Retos y oportunidades para empresas y trabajadoresEl teletrabajo es una modalidad laboral que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, especialmente con la pandemia del COVID-19. Esta forma de trabajo consiste en realizar las tareas laborales desde un lugar diferente a la oficina, utilizando herramientas tecnológicas para mantener la comunicación y el seguimiento de las actividades. El teletrabajo puede ser realizado desde casa, o cualquier otro lugar que cuente con conexión a internet. Pero una vez terminada la pandemia ¿Se sigue manteniendo como una alternativa vigente y en desarrollo?Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

