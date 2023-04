https://sputniknews.lat/20230421/y-la-urss-y-mexico-pedro-sanchez-manipula-la-historia-para-justificar-el-envio-de-armas-a-ucrania-1138360643.html

¿Y la URSS y México? Pedro Sánchez manipula la historia para justificar el envío de armas a Ucrania

¿Y la URSS y México? Pedro Sánchez manipula la historia para justificar el envío de armas a Ucrania

Tras presumir de su gestión económica ante el Congreso, el presidente español subrayó el compromiso de apoyar militarmente a Ucrania. Para justificarlo, aludió... 21.04.2023

Durante una comparecencia a petición propia ante el pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las reuniones del Consejo Europeo en febrero y marzo, de una reunión de alto nivel con Marruecos y para informar de la situación en torno a Ucrania, Pedro Sánchez ha realizado unas declaraciones sorprendentes, envueltas en un halo de contradicción y carentes de rigor histórico.En su intervención ante los diputados el 19 de abril, Sánchez primeramente presumió de creación de empleo, de número de afiliaciones a la Seguridad Social, de la recuperación plena del sector turístico y de un estado de la economía en general mejor que el resto de las economías de la UE, así como de una menor inflación. Luego de informar de los resultados positivos en una reunión de alto nivel con representantes de Marruecos, el presidente español abordó el tema ucraniano, incluido el envío de carros de combate Leopard y otro material militar.En palabras de Sánchez, el conflicto en Ucrania "ha fortalecido la unidad europea y la confianza en la alianza atlántica. España va a seguir apoyando a Ucrania con determinación, primero apoyando que se defienda, tanto en el plano militar como en el diplomático", aseguró."La decisión del envío de armas es para garantizar el derecho de Ucrania a su legítima defensa. Se ha vigilado que las entregas de material tengan un resultado efectivo sin resultar en una escalada del conflicto y sin la merma de nuestras capacidades defensivas", añadió Sánchez. Los primeros envíos de material militar constaron de armas cortas, cascos y lanzagranadas. Si ahora se envían tanques pesados Leopard, ¿qué es entonces una escalada?¿Nadie ayudó a la República?Subrayando que España hará "lo que haga falta" durante la presidencia semestral española para obrar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, Sánchez aseguró que el Gobierno español lo hará "por convicción moral y por memoria democrática", idea que justificó así:Pedro Sánchez se refería así a la situación creada en 1936 tras el golpe de Estado perpetrado por generales fascistas que derivó en una guerra civil en la que la República española solicitó ayuda al Reino Unido y Francia para defenderse de la agresión, ayuda que fue denegada.Aparte de la llegada de voluntarios de todo el mundo en forma de las Brigadas Internacionales, solo dos países enviaron ayuda constante a España para combatir al fascismo: la URSS y México."México nos ayudó muchísimo", recuerda a Sputnik el politólogo y exdiputado Manuel Monereo, para quien esta aparente omisión sirve "fundamentalmente para demonizar a Rusia y, de forma oculta, cambiar la historia". En su opinión, el comentario de Sánchez "oculta la ayuda activa y permanente de Rusia, la ayuda activa y permanente de México antes, durante y después de la guerra, y el inmenso sacrificio de la izquierda comunista y socialista internacional, que envió ayuda y solidaridad, poniendo las Brigadas Internacionales miles de muertos".Para Monereo, las declaraciones de Sánchez se inscriben en un contexto más amplio, donde, "en cierta medida" se trata también de "perpetuar la cultura política franquista que sigue marcando gran parte de la cultura política española, porque no es tanto la memoria histórica como perpetuar la desmemoria histórica. ¿Y por qué?".Historia y verdad"Pedro Sánchez no solo manipuló ayer la historia, sino que además no dijo la verdad sobre Ucrania", afirma Monereo. Una verdad que a su juicio se oculta para tapar cuatro hechos "fundamentales" en el origen del conflicto en Ucrania:"El golpe de Estado del Maidán en 2014, que liquidó un Gobierno legítimo; la llegada de un régimen nacionalista-etnicista en clara alianza con fuerzas fascistas y neonazis ucranianas; la opresión del nuevo régimen a las minorías de origen ruso, que también son masacradas; y que detrás de todo esto siempre ha estado EEUU y la CIA con la complicidad directa de la UE y la OTAN". "No era necesario decirlo, es como una rueda de molino que Pedro Sánchez se traga no sé si a la fuerza, no sé si ha sido una imposición", explica a Sputnik el historiador AFO, quien ha querido mantenerse en al anonimato, y quien subrayó la falacia de las afirmaciones del presidente español. "Se tergiversa la memoria histórica y se pasa a una historia de negros y blancos, donde todo se vuelve del revés", afirma, recordando que fue principalmente la URSS quien surtió de ayuda material y militar a la República española, mientras las potencias occidentales se dedicaban "incluso a sabotear" sus compras con oro. "Y si hay que hacer una comparación con España para hablar del tema ucraniano, hay que decir que la República era un régimen democrático que sufrió un golpe y una guerra civil perpetrados por generales profascistas y apoyados por el fascismo internacional, pero ahora España está apoyando a un régimen profascista, no democrático". Reflejo de la socialdemocracia europea"El problema de fondo es el triste papel de la socialdemocracia en todas partes, que además está desapareciendo. El caso más vergonzoso es el de la socialdemocracia alemana", asegura Monereo, que estima que el "giro radical" de Olaf Scholz no solo es respecto a Rusia, "sino también en cuanto a la Ostpolitik, cuyo principio es que no hay política de seguridad en Europa que no parta de un acuerdo con Rusia".Monereo cree que este es el contexto y tendencia en el que se mueven Pedro Sánchez y el PSOE, al ritmo de las socialdemocracias europeas. "Alemania se ha convencido de que es la infantería ligera de la política de EEUU en Europa. El problema es que para eso siempre ha sido mejor la derecha y la extrema derecha. Ocurrirá que la socialdemocracia desaparecerá, porque en esta atmósfera de guerra la cultura y los valores de la izquierda no tienen mucho futuro", advierte. "La socialdemocracia europea, también el PSOE, lleva mucho tiempo traicionándose a sí misma", señala A.F.O. "Es algo que ocurre desde la Primera Guerra Mundial, cuando la socialdemocracia decidió en cada país apoyar aspiraciones imperialistas. Entregó la bandera de las luchas obreras y desde entonces se limita a gestionar el capitalismo de manera más amable", concluye A.F.O. El compromiso "por la paz""Este Gobierno desea la paz, trabajamos por la paz. Rechazamos vivir en un mundo dictado por la ley del más fuerte, que es lo que está haciendo Putin. Reafirmamos nuestro compromiso con el Derecho Internacional y con la coexistencia pacífica entre naciones. La paz tiene que ser justa, porque solo así será duradera", continuó Sánchez.En este sentido, cabe recordar que España, en tanto que aliado de EEUU y miembro de la OTAN, organización que se ha distinguido en los últimos 30 años precisamente por imponer la ley del más fuerte en países como Libia, Afganistán o Somalia, ha participado también en agresiones militares al margen del Derecho Internacional, como en Yugoslavia e, inicialmente, en Irak.Presumiendo de la acogida de refugiados"Las atrocidades cometidas por el Ejército ruso no pueden aceptarse como consecuencia de un conflicto", afirmó Sánchez. En este punto, conviene recordar que Sánchez nunca se expresó en tales términos ante los excesos cometidos por las tropas ocupantes en Irak o Afganistán, entre las que, por cierto, también figuraban militares españoles. Como tampoco lo ha hecho sobre los numerosos crímenes de guerra de los radicales ucranianos documentados en imágenes que no dejan lugar a duda."A España han llegado 171.000 ucranianos y se le ha garantizado su acceso a la sanidad y educación públicas. Somos nuevamente un ejemplo europeo de acogida de refugiados", explicó. Cabe señalar aquí el carácter exiguo de tal cifra, al menos en comparación con el número de refugiados acogido por Polonia y, muy especialmente, por Rusia: casi tres millones desde febrero de 2022. "Y más de cinco millones desde 2014", recuerda Monereo.Pero, sobre todo, la afirmación del político socialista es vergonzosa en el contexto de la política migratoria española, plagada de incidentes mortales en Ceuta y Melilla, y de un sistema en el que los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), denunciados por diversas ONG y organizaciones de derechos humanos, presentan también un registro de muertes por causas no naturales realmente inquietante.

