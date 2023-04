https://sputniknews.lat/20230422/aseguran-que-ucrania-planeo-usar-separatistas-kurdos-para-atacar-a-las-tropas-rusas-en-siria-1138509802.html

Aseguran que Ucrania planeó usar separatistas kurdos para atacar a las tropas rusas en Siria

La aparición de un supuesto documento filtrado del Pentágono que indica que oficiales de inteligencia militar ucranianos intentaron emplear a un antiguo... 22.04.2023, Sputnik Mundo

El régimen de Kiev planeó en secreto utilizar a combatientes kurdos como fuerza sustituta para llevar a cabo ataques contra tropas rusas en Siria, según un presunto documento filtrado de los servicios de inteligencia estadounidenses obtenido por The Washington Post.La publicación afirma que a puerta cerrada, oficiales del servicio de inteligencia militar del Ministerio de Defensa ucraniano desarrollaron planes para entrenar a operativos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) para atacar a miembros del servicio ruso en Siria y llevar a cabo "actividades no especificadas de 'acción directa' junto con ataques de vehículos aéreos no tripulados"."Mientras se llevaba a cabo la planificación el otoño pasado, las FDS buscaron entrenamiento, sistemas de defensa aérea y una garantía de que su papel se mantendría en secreto a cambio de apoyar las operaciones ucranianas", escribió el periódico, señalando que "el liderazgo de las FDS también prohibió ataques contra posiciones rusas en áreas kurdas".El medio explicó asimismo que la idea era "planear ataques negables que evitaran implicar al propio Gobierno ucraniano". Sin embargo, el artículo agrega que posteriormente el plan fue detenido por orden del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado diciembre, aunque no da mayores precisiones.Hasta ahora, la única facción que ha comentado públicamente los supuestos documentos ha sido el SDF, que describió la información que contenían como "no real", y un portavoz del grupo habría dicho a la publicación estadounidense que sus "fuerzas nunca han sido un bando en la guerra ruso-ucraniana".La publicación de los documentos se produce cuando la guerra en curso en Siria se acerca a un posible punto de inflexión, ya que importantes miembros de la Liga Árabe, como Arabia Saudita y Catar, tratan de recomponer los lazos con el Gobierno de Damasco que pasaron gran parte de la última década trabajando para desestabilizar.Tras el histórico viaje del ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, para reunirse con el presidente sirio Bashar Asad esta semana, los desacuerdos entre los Estados árabes parecen haber quedado relegados a un segundo plano frente a cuestiones más apremiantes, y Turquía es, de hecho, el único reducto que queda en la vecindad de Siria.Ankara lleva mucho tiempo citando la presencia de las Fuerzas de Autodefensa, que describe como una rama del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como la razón por la que sigue siendo un beligerante activo en las hostilidades en Siria.Las Fuerzas de Autodefensa fueron criticadas por operar como una fuerza asociada estadounidense en Siria. De hecho, EEUU señala con frecuencia la necesidad de proteger al grupo armado de ISIS (organización terrorista prohibida en Rusia) cuando justifica su ocupación militar del territorio sirio, y las Fuerzas de Autodefensa controlan ahora hasta el 90% del petróleo de Siria con el respaldo abierto de Washington.Pero en pasado diciembre, el comandante de las FDS afirmó que Moscú estaba manteniendo efectivamente la paz entre el grupo y Ankara, comentando a Asharq Al-Awsat que "Rusia está ahora en una posición neutral entre nosotros y Turquía".Sin embargo, en caso de confirmarse, la aparición de documentos que indican que las Fuerzas de Autodefensa se preparaban para pasar a la ofensiva contra las fuerzas rusas que ayudaron a protegerlas de una embestida turca tendría probablemente graves consecuencias para las relaciones.

